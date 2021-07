Samsung Galaxy Z Fold3 na nowych grafikach

Debiut najnowszej linii składanych smartfonów Samsunga jest coraz bliżej. W sieci pojawiają się kolejne przedpremierowe przecieki.

Już od dłuższego czasu mówi się, że Samsung planuje zaprezentować telefony Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip2 podczas wydarzenia Gb, które odbędzie się już za nieco ponad miesiąc: 11 sierpnia. Ostatnie przecieki mówiły także o tym, że planowane jest wypuszczenie na rynek jeszcze jednego składanego smartfona, czyli Galaxy Z Flip3 Lite. Były to informacje przekazywane nie tak dawno przez koreańskie media.

Musimy jednak przyznać, że koreański producent nie spisał się w kwestii dotrzymania tajemnicy dotyczących telefonów, które zostaną zaprezentowane podczas wirtualnego wydarzenia. Już od kilku tygodni w sieci pojawiają się co raz to nowe informacje, dane techniczne i grafiki prezentujące nadchodzące składane smartfony Samsunga.

Tym razem kolejny przeciek pojawił się na twitterowym profilu Ice Universe. Ten znany z trafnych przewidywań leakster udostępnił dwa nowe rendery, na których możemy zobaczyć Samsunga Z Fold 3 w ciemnozielonym kolorze. Grafiki możecie zobaczyć poniżej:

I think it’s better to be more rigorous pic.twitter.com/o7A1ceMRbq — Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2021

Po raz kolejny przekonujemy się o tym, że Samsung najprawdopodobniej zdecydował się na montaż aparatu do selfie pod rozkładanym wyświetlaczem smartfona. Wciąż jest to jednak niepotwierdzona informacja i zapewne będziemy musieli poczekać aż do wydarzenia Galaxy Unpacked, żeby przekonać się, czy jest ona prawdziwa, czy nie, jednak Ice Universe od dłuższego czasu podtrzymuje tezę o aparacie under-display. Przypomnijmy, że ekran zeszłorocznego modelu Z Fold2 posiada wycięcie na przedni aparat.

Możemy spodziewać się, że najnowsze składane smartfony Samsunga mogą być nawet o 20% tańsze, niż ich poprzednicy w momencie debiutu na światowych rynkach. Co jeszcze wiemy o modelu Galaxy Z Fold3? Smartfon ma pracować na procesorze Qualcomm Snapdragon 888 wspieranym przez 12 GB pamięci operacyjnej. Ma być dostępny w trzech kolorach: czarnym, białym oraz zielonym. Ma posiadać dwa wyświetlacze LTPO z 120 Hz częstotliwością odświeżania: składany o przekątnej 7,55 cala oraz zewnętrzny o przekątnej 6,23 cala. Smartfon będzie wspierał rysik S-Pen. Spodziewamy się także baterii o pojemności 4400 mAh z możliwością ładowania bezprzewodowego.