Samsung Galaxy - lista telefonów do aktualizacji zabezpieczeń [07.10.2021]

Aktualizacje Androida nadal nie są idealne, ale stan ten poprawia się z roku na rok. Samsung zgromadził kosmiczny rekord w aktualizowaniu swoich smartfonów i jest teraz wśród najlepszych w branży, jeśli chodzi o aktualizacje Androida. Teraz firma udostępniła poprawki zabezpieczeń na sierpień 2021 roku dla telefonów z linii Galaxy. Poniżej zamieszczamy pełną listę tych urządzeń.

Aktualizacja zabezpieczeń na sierpień 2021 - co nowego?

Samsung zaczął wprowadzać nową aktualizację dość wcześnie, a dokładnie 27 lipca. Jest to o tyle zaskakujące, gdyż zazwyczaj producenci smartfonów czekają na moment, kiedy Google opublikuje listę podstawowych błędów bezpieczeństwa. Dla właścicieli urządzeń z serii Galaxy jest to duże wyróżnienie, ponieważ są wśród pierwszych użytkowników Androida, którzy otrzymują poprawki dotyczące oprogramowania.

Notatki aktualizacji zawierają informacje na temat 38 poprawek z Android Security Bulletin od Google na sierpień 2021 roku. Wśród nich znajdują też tak, które naprawiają krytyczne luki w bezpieczeństwie smartfona, ale na szczęście nie dotyczą one bezpośrednio sprzętu Samsunga. Łatki zapewniają jednak ochronę przed luką związaną z IV (Initialization Vectors) oraz UAF (Use After Free). Ten ostatni pozwalał na wykorzystanie wolnej pamięci w sterowniku conn_gadget.

Seria Galaxy S

Jako wiodąca seria flagowców Samsunga i jedne z najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie, to właśnie Galaxy S21 są jednymi z pierwszych, które otrzymają aktualizację bezpieczeństwa na sierpnia 2021 roku. Fantastyczny budżetowy flagowiec, Galaxy S20 FE, jest następny w kolejce, aby uzyskać aktualizację bezpieczeństwa. Poprawka pojawi się dla modeli z chipem Exynos 4G i Qualcomm Snapdragon 865.

Choć nie jest już flagowcem, Galaxy S9 również otrzymał poprawkę bezpieczeństwa w Europie - jest to część harmonogramu kwartalnych aktualizacji, których S9 i S9+ są teraz częścią. Niedrogi flagowiec Samsunga, Galaxy S10 Lite, otrzymał najnowszą poprawkę bezpieczeństwa 6 sierpnia.

Galaxy S9 - G96xFXXUGFUG4 / G960USQS9FUG2 (wprowadzony najpierw w Europie)

- G96xFXXUGFUG4 / G960USQS9FUG2 (wprowadzony najpierw w Europie) Galaxy S9+ - G965USQS9FUG2

- G965USQS9FUG2 Galaxy S10 Lite - G770FXXS5EUG5 (wprowadzony najpierw w Hiszpanii)

- G770FXXS5EUG5 (wprowadzony najpierw w Hiszpanii) Galaxy S20 FE - G780FXXU5CUG6 (wprowadzony najpierw w Estonii, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Słowacji i Szwajcarii)

- G780FXXU5CUG6 (wprowadzony najpierw w Estonii, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Słowacji i Szwajcarii) Galaxy S20 FE 5G - G781BXXU4CUH1 (wprowadzony do sprzedaży w pierwszej kolejności w Europie)

- G781BXXU4CUH1 (wprowadzony do sprzedaży w pierwszej kolejności w Europie) Galaxy S20 - G98xFXXU9DUH2 (w pierwszej kolejności w USA, na całym świecie od 11 sierpnia)

- G98xFXXU9DUH2 (w pierwszej kolejności w USA, na całym świecie od 11 sierpnia) Galaxy S21 - G99x0ZCU2AUGE /G99xBXXU3AUGM / G99xUSQU4AUGE / G99XU1UEU4AUGE (premiera w Chinach, w Niemczech od 4 sierpnia)

Seria Galaxy Note

Rok 2021 zapisze się, niestety, jako "rok zapomnienia" serii Galaxy Note. Koreańska firma prawdopodobnie szykuje się do zakończenia tej linii urządzeń, jednocześnie skupiając się wyłącznie na smartfonach z serii Galaxy Fold oraz Galaxy Flip. Na szczęście, jeśli posiadasz telefon Galaxy Note, również możesz liczyć na sierpniową aktualizację. Wiekowy już Galaxy Note 8 został zaktualizowany 6 sierpnia w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, tuż po Stanach Zjednoczonych, gdzie poprawki otrzymały modele Galaxy Note 20 oraz Galaxy Note 20 Ultra.

Galaxy Note 8 - N950FXXSGDUG6 (premiera w Wielkiej Brytanii)

- N950FXXSGDUG6 (premiera w Wielkiej Brytanii) Galaxy Note 9 - N960USQS9FUG2 / N960FXXS9FUH1 (premiera w Stanach Zjednoczonych)

- N960USQS9FUG2 / N960FXXS9FUH1 (premiera w Stanach Zjednoczonych) Galaxy Note 10 Lite - N770FXXS8EUG3 (premiera w Brazylii)

- N770FXXS8EUG3 (premiera w Brazylii) Galaxy Note 20 - N98xU1UES2DUG1 / N98xFXXS3DUG9 (premiera w USA, na całym świecie od 9 sierpnia)

Seria Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip

Pomimo zbliżającej się premiery kolejnych składanych smartfonów Samsunga - Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 - poprawka bezpieczeństwa z sierpnia 2021 roku trafiła do Galaxy Fold 5G (SM-F907B) przed wszystkimi innymi urządzeniami z tej linii. Aktualizacja najpierw przybyła na jednostki z Wielkiej Brytanii. Zaledwie kilka dni później, otrzymał ją również oryginalny Galaxy Fold z 4G (SM-F900F) we Francji.

Galaxy Z Flip (SM-F700F) z obsługą 4G zaczął otrzymywać najnowszą łatkę 5 sierpnia. Dla osób posiadających wersję 5G, ten model nie doczekał się jeszcze aktualizacji OTA, ale spodziewamy się jej w najbliższych dniach.

Galaxy Fold - F900FXXS5EUG1 / F900U1UES5EUG1 (wprowadzony najpierw do sprzedaży we Francji)

- F900FXXS5EUG1 / F900U1UES5EUG1 (wprowadzony najpierw do sprzedaży we Francji) Galaxy Fold 5G - F907BXXS5EUG1 (premiera w Wielkiej Brytanii)

- F907BXXS5EUG1 (premiera w Wielkiej Brytanii) Galaxy Z Flip - F700FXXS7DUG1 (premiera w pierwszej kolejności w Azji i Europie)

- F700FXXS7DUG1 (premiera w pierwszej kolejności w Azji i Europie) Galaxy Z Flip 5G - F707BXXS4DUG3 (premiera w Europie)

Seria Galaxy A

Podczas gdy Galaxy A52 jest najnowszym urządzeniem z tej serii, to właśnie trzyletni Galaxy A8 był drugim urządzeniem Samsunga, który uzyskał aktualizację bezpieczeństwa. Wydany wraz z Galaxy A52, Galaxy A72 również otrzymał aktualizację sierpnia w Rosji i Ukrainie zaczynając od 30 lipca:

Galaxy A8 (2018) - A530FXXSLCUH1 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Rosji)

- A530FXXSLCUH1 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Rosji) Galaxy A10 - A105FPUU6CUH3 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Rosji)

- A105FPUU6CUH3 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Rosji) Galaxy A31 - A315GDXU1CUG5 (Wydany jako pierwszy w Ameryce Południowej)

- A315GDXU1CUG5 (Wydany jako pierwszy w Ameryce Południowej) Galaxy A32 - A325FXXU1AUH1 (Wypuszczony najpierw w Rosji)

- A325FXXU1AUH1 (Wypuszczony najpierw w Rosji) Galaxy A50 - A505GUBS9CUH1 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Ameryce Południowej)

- A505GUBS9CUH1 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Ameryce Południowej) Galaxy A50s - A507FNXXU5DUG4 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Azji)

- A507FNXXU5DUG4 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Azji) Galaxy A52 - A525FXXU3AUG4 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Niemczech)

- A525FXXU3AUG4 (wprowadzony do sprzedaży jako pierwszy w Niemczech) Galaxy A71 5G - A715FXXU6BUH1/A716USQU5DUG1 (wprowadzony na rynek jako pierwszy w Polsce)

- A715FXXU6BUH1/A716USQU5DUG1 (wprowadzony na rynek jako pierwszy w Polsce) Galaxy A72 - A725FXXU3AUG2 (premiera w Rosji i Ukrainie)

- A725FXXU3AUG2 (premiera w Rosji i Ukrainie) Galaxy A90 5G - A908NKSU3DUG3 (premiera w Korei Południowej, Australii i Wielkiej Brytanii)

Seria Galaxy Tab

Prawdopodobnie najbardziej popularna linia tabletów z systemem Android na rynku, seria urządzeń Galaxy Tab, oferuje duże wyświetlacze i szeroką gamę sprzętu o różnych punktach spektrum cenowego. Oprócz przystępnych cen, Samsung oferuje również wiele aktualizacji dla tej serii - do tabletów giganta technologicznego właśnie zaczyna wchodzić sierpniowa aktualizacja zabezpieczeń.

Galaxy Tab S6 - T865XXOS4CUG1 (wydany jako pierwszy w Korei Południowej)

Kiedy mój telefon lub tablet Galaxy otrzyma aktualizację zabezpieczeń?

Poniżej znajduje się lista wszystkich urządzeń, dla których Samsung obecnie oferuje miesięczne i kwartalne aktualizacje, a także tych, które otrzymują aktualizacje zabezpieczeń tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Urządzenia z miesięcznym harmonogramem aktualizacji zabezpieczeń:

Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s

Modele Enterprise: Galaxy A50, Galaxy XCover 4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover 5

Urządzenia z kwartalnym harmonogramem aktualizacji zabezpieczeń:

Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+

Galaxy Note 9

Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A70s

Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G

Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M21 2021, Galaxy M22 Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy M51, Galaxy M12, Galaxy M32, Galaxy M42 5G, Galaxy M62

Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62

Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab Active 2, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, GalaxY Tab S7 FE

W20 5G, W21 5G

Modele dla przedsiębiorstw: Galaxy A8 (2018)

