Samsung Game Driver - Galaxy S20 i Galaxy Note 20 od dziś wydajniejsze

Samsung udostępnił nowe oprogramowanie. Ma ono za zadanie podkręcić nieco parametry układu graficznego flagowych modeli - Galaxy S20 i Galaxy Note 20. Na jakie wzrosty wydajności możemy liczyć?

Od pewnego czasu producenci smartfonów i tabletów przypomnieli sobie, że sterowniki można aktualizować. Podczas, gdy wprowadzanie nowych driverów dla układy graficzne w komputerach stacjonarnych i laptopach nikogo nie dziwi, to zaktualizowane sterowniki dla telefonów są sporą nowością.

Samsung Game Driver

Qualcomm od roku udostępnia aktualizacje sterowników dla swoich procesorów z rodziny Snapdragon. Teraz dołącza do niego Samsung, który udostępnił aplikację Game Driver. Ma ona za zadanie umożliwić czerpanie najlepszych wrażeń z grania.

Flagowe smartfony Samsunga na 2020 rok - Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20 dostępne są na rynku z procesorami Qualcomm Snapdragon 865/865+ oraz autorskim Exynosem 990. Warianty z układem Qualcomm posiadają kartę graficzną Adreno. Z Exynosem zintegrowano jeden z modeli od Mali.

Samsung Game Driver (Adreno)

Wszystkie konfiguracje sprzętowe Galaxy S20 i Galaxy Note 20 niezależnie od posiadanego procesora są kompatybilne z nowym programem Game Driver. Rozwiązanie to wprowadza poprawki do sterowników kart graficznych, które skutkują zwiększeniem wydajności w wybranych grach. na razie mowa o Call of Duty Mobile oraz Fortnite.

Samsung chwali się, że optymalizacja GPU została przeprowadzona we współpracy z Google (producentem Androida) oraz firmami ARM i Qualcomm, które produkują procesory graficzne znajdujące się w środku Galaxy S20 i Galaxy Note 20.

Koreańczycy obiecują, że w przyszłości Gamę Driver trafi na kolejne urządzenia. W chwili obecnej brakuje jeszcze testów, które pokazałyby, na jakie wzrosty wydajności możemy liczyć.

