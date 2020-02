Samsung Gear S2 - ponad czteroletni smartwatch z nową aktualizacją Tizen'a

Samsung zabrał się w lutym za aktualizowanie starszych urządzeń. Po Galaxy S7 nowe oprogramowanie otrzymuje Gear S2.

Samsung Gear S2 to flagowy smartwatch koreańskiego producenta na 2015 rok. Został wprowadzony na rynek w pod koniec 2015 roku. Samsung przywiózł zegarki Gear S2 Classic, Gear S2 oraz model Gear S2 z modemem sieci 3G na targi IFA. To jedne z pierwszych smartwatchy koreańskiego giganta, które wyglądają i działają podobnie do aktualnych modeli. W środku zamknięto autorski procesor Exynos wspomagany przez 512 GB pamięci operacyjnej. Nie zabrakło także 4 GB wbudowanej pamięci masowej.

Źródło: pcworld.com

Po ponad czterech latach od premiery rynkowej Samsung przypomniał sobie o swoim starym smartwatchu, który został wycofany z regularnej sprzedaży w 2016 roku.

Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że zegarki Gear S2 otrzymały właśnie nową aktualizacje. Nie jest to jednak oprogramowanie, które poprawia jedynie wykryte luki w zabezpieczeniach. Najnowszy system wprowadza też jedną ważną zmianę.

Wydany w 2015 roku smartwarch otrzymał właśnie niewielką aktualizację systemu. O jej dostępności poinformowali użytkownicy zegarków Gear S2. Stosowne oprogramowanie można zainstalować za pomocą aplikacji Galaxy Wearable za pomocą telefonu komórkowego. Najnowsze oprogramowanie posiada numer wersji R730AUCU3CQK1 i waży zaledwie 6,79 MB.

Waga oprogramowania jasno daje do zrozumienia, że na rewolucyjne zmiany nie możemy liczyć, ale Samsung ma sporą niespodziankę dla zagorzałych użytkowników nie najnowszego już smartwatch'a.

Smartwatch Gear S2 nie otrzymał funkcji, które ostatnimi czasy pojawił się na nowszych modelach Galaxy Watch oraz Galaxy Watch Active/Galaxy Watch Active 2, ale nic straconego. Tak się składa, że Samsung wprowadzając najnowsze oprogramowanie dla Gear'a S2 przeprojektował system zarządzania energią.

Główne zmiany to poprawa żywotności baterii oraz zmiana kodu stabilności bezpieczeństwa urządzenia.

Za wprowadzenie aktualizacji oprogramowania na ponad czteroletniego smartwatcha należą się słowa uznania. Mamy nadzieje, że w przyszłości z Samsunga zaczną brać przykład inni producenci urządzeń elektronicznych.

Źródło: wccftech.com