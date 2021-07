Samsung Gear wymusi aktualizację do Tizen OS

Tegoroczny Galaxy Watch 4 zadebiutuje z nowym system One UI Watch. Niestety, starsze modele nie dostaną nowego systemu. Co dziwne, Samsung chce zmusić posiadaczy zegarka Samsung Gear do aktualizacji do systemu Tizen.

Podczas tegorocznych targów MWC 2021, Samsung ogłosił swój nowy system operacyjny, która zadebiutuje wraz z serią Galaxy Watch 4. Tegoroczne smartwatche mają działać w oparciu o platformę One UI Watch, która jest połączeniem Wear OS od Google oraz Tizen'a, który był dotychczasowym oprogramowaniem urządzeń ubieralnych od Samsunga.

Dzięki połączeniu siły z Google, jedną z głównych nowych możliwości, jakie przyniesie One UI Watch, będzie dostęp do szerszego wyboru aplikacji na smartwatchach Samsunga. Niestety, producent nie zdecydował się na możliwość aktualizacji poprzednich generacji smartwachów do nowego oprogramowania. Wszystkie modele Galaxy Watch 3 oraz starsze nie dostaną aktualizacji do One UI Watch.

Pierwszy smartwatch Galaxy - Galaxy Gear - który działa w oparciu o niestandardową wersję Androida, otrzymał aktualizację do Tizen OS. Samsung twierdzi, że klienci, którzy wciąż posiadają ten model, mieli wystarczająco dużo czasu, aby przeprowadzić aktualizację systemu operacyjnego. Od teraz będzie wymagać aktualizacji do systemu Tizen, aby nadal móc korzystać ze sklepu Galaxy Store w celu pobierania aplikacji. Od 5 sierpnia, Samsung przestanie oferować wsparcie dla sklepu Galaxy Store na Galaxy Gear. Oznacza to, że aplikacje i inne usługi przestaną być dostępne. Samsung jednak podaje, że klienci mogą uaktualnić swój zegarek do systemu Tizen, aby nadal móc korzystać z Galaxy Store.

Jeśli posiadasz Galaxy Gear i zaktualizujesz go do Tizen OS, zegarek zostanie zresetowany a wszystkie jego dane usunięte. Niektóre aplikacje również nie będą dostępne lub odmówią działania po aktualizacji. Możliwe, że jest to jeden z największych powodów, dlaczego Samsung wraca do Androida w pierwszej kolejności.