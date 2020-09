Samsung HW-Q60T i HW-Q70T – soundbary dla wymagających

Nawet najdroższe i najlepsze telewizory na rynku nie zawsze są w stanie zapewnić nam wysokiej jakości audio. W tym celu powstały m.in. zestawy kina domowego i soundbary. Dwa nowe modele tych ostatnich zaprezentował właśnie Samsung. Sprawdźcie czym wyróżniają się Samsung HW-Q60T i HW-Q70T.

Spis treści

Soundbar – po co i dla kogo?

Choć oczywistym jest, że przy doświadczaniu danego dzieła filmowego najczęściej zwracamy uwagę na obraz, to nie mniej ważny jest dźwięk. Niestety, nawet posiadając dobry i drogi telewizor, nie zawsze możemy liczyć na wysokiej jakości audio. W coraz węższych i mniejszych odbiornikach po prostu brakuje miejsca na dobry system dźwięku. W tym wypadku, z pomocą przychodzą nam zestawy kina domowego i soundbary. Te pierwsze oferują nam znakomitą jakość audio, jednak wymagają do instalacji bardzo dużo miejsca, o metrach kabli nie wspominając. Znakomitą alternatywą dla nich są soundbary, które w połączeniu z dużym telewizorem, mogą być namiastką seansu w prawdziwym kinie.

Soundbary występują najczęściej w formie podłużnych listw, które instaluje się pod TV. Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja, łatwość montażu i intuicyjna obsługa to kolejne zalety tego typu urządzeń.

Soundbar Samsung HW-Q60T

Współczesne soundbary, jak choćby te firmy Samsung - HW-Q60T i HW-Q70T, to już nie tylko gadżety dla fanów kina, ale w zasadzie dla każdej osoby, która ceni sobie wysokiej jakości audio. Bezprzewodowa łączność sprawia, że bez problemu możemy je wykorzystać do słuchania ulubionych utworów. Natomiast w połączeniu z konsolą do gier, mogą sprawić, że wirtualne światy staną się jeszcze bardziej żywe i niezwykłe.

Koreański producent wprowadził niedawno do sprzedaży dwa nowe modele soundbarów, które z całą pewnością namieszają na rynku. Dlaczego? Sprawdźcie.

Samsung HW-Q60T

Pierwszy z nowych modeli to Samsung HW-Q60T. Jego kompaktowa budowa o wymiarach (980 x 58 x 105 mm ) sprawia, że bez problemu znajdziemy dla niego miejsce w naszym salonie. Niech nie zwiodą was jednak jego rozmiary, ten niewielki sprzęt kryje w sobie potężną moc o łącznej wartości 360 W. Listwa idealnie współgra z aktywnym, bezprzewodowym subwooferem o mocy 160 W.

Soundbar Samsung HW-Q60T

Jakość dźwięku nie powinna rozczarować nawet największych malkontentów. Samsung wyposażył swój soundbar w dźwięk przestrzenny 3D ze wsparciem dla technologii DTS Virtual:X. Dodatkowo, możemy liczyć na Samsung Acoustic Beam - autorskie rozwiązanie producenta, które synchronizuje dźwięk z rozgrywającą się na ekranie akcją.

Jak już wspomnieliśmy, współczesne soundbary to nie tylko gratka dla kinomanów. Samsung zadbał również o funkcje dedykowane graczom, jak np. tryb "Gry Pro". Odpowiada on za optymalizację dźwięku w każdej scenie, co sprawia, że doznania płynące z rozgrywki są jeszcze przyjemniejsze.

Samsung HW-Q60T to również niezwykła łatwość montażu i obsługi. Instalacja soundbaru nie wymaga praktycznie żadnych kabli i możemy go z łatwością podłączyć do telewizora za pomocą technologii Bluetooth. Co więcej, jednocześnie możemy mieć sparowane dwa urządzenia za pośrednictwem Bluetooth, a więc gdy akurat nie korzystamy z TV, możemy bez problemu wykorzystać HW-Q60T jako sprzęt do odtwarzania naszej ulubionej muzyki, np. ze smartfona. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby soundbar podłączyć za pomocą kabla HDMI (np. do konsoli).

Samsung HW-Q70T

Samsung HW-Q70T może się pochwalić nieco większymi rozmiarami (980 x 60 x 115 mm) od modelu HW-Q60T. Co istotne, możemy ustawić go nie tylko na półce pod telewizorem, ale również zamontować na ścianie tak, aby jak najlepiej wykorzystać domową przestrzeń.

Soundbar Samsung HW-Q70T

Wewnątrz listwy zamknięto osiem głośników, w tym głośnik centralny i jeden skierowany ku górze, o łącznej mocy 160W. Do tego należy dodać aktywny 170 W subwoofer (bezprzewodowy), co łącznie daje nam zestaw o mocy 330 W.

Podobnie jak jego „mniejszy brat”, HW-Q70T oferuje pełne wsparcie dla dźwięku przestrzennego 3D. W przypadku tego konkretnego modelu możemy jednak liczyć na jeszcze lepsze wrażenia z obcowania z dźwiękiem przestrzennym. Producent znacząco go udoskonalił, a do technologii DTS Virtual:X dołączyła Dolby Atmos. Połączone siły tych dwóch rozwiązań sprawiają, że soundbar Samsunga zapewnia jeszcze bardziej realistyczne wrażenia podczas filmowych sesji, bądź rozgrywki w ulubione gry. Te ostatnie również w tym modelu mogą liczyć na wsparcie trybu „Gry Pro”. Oczywiście nie zabrakło także autorskich rozwiązań, jak choćby Acoustic Beam.

Soundbar Samsung HW-Q70T

Samsung HW-Q70T z pewnością docenią również użytkownicy, którzy korzystają z wielu urządzeń jednocześnie. Soundbar możemy podłączyć do dowolnego kompatybilnego urządzenia nie tylko za pomocą kabla HDMI (ze wsparciem dla ACR), ale również bezprzewodowo, za sprawą Bluetooth (do dwóch urządzeń) bądź Wi-Fi. Ten ostatni dodatek sprawia, że z możliwości soundbaru bez najmniejszych problemów może korzystać każdy domownik, na dowolnym sprzęcie (m.in. PC, smartfon czy tablet).

Czy warto inwestować w soundbar?

Najłatwiejszą odpowiedzią na powyższe pytanie będzie ulubiony zwrot psychologów - „to zależy”. Jeśli jednak cenicie sobie wysokiej jakości audio i chcecie stworzyć sobie w domu przytulny kącik poświęcony rozrywce, to zdecydowanie warto rozważyć zakup soundbaru. Jak mogliście przeczytać powyżej, topowe modele oferują nie tylko wysokiej jakości dźwięk przestrzenny, ale również wiele innych rozwiązań, które sprawią, że już nigdy nie powrócicie do dźwięku płynącego ze zintegrowanych głośników waszego telewizora.

Samsung HW-Q60T i Samsung HW-Q70T to bliźniaczo podobne modele, które dzielą ze sobą większą część specyfikacji. Na korzyść tego drugiego zdecydowanie przemawia wsparcie dla technologii Dolby Atmos, która naprawdę potrafi "zrobić różnicę". Zatem, chcąc doświadczyć dźwięku przestrzennego w najlepszym wydaniu, warto rozważyć zakup HW-Q70T. Jeśli dźwięk przestrzenny nie jest waszym priorytetem, to śmiało bierzcie HW-Q60T. Pozwoli to wam zaoszczędzić trochę "grosza", a i tak cieszyć się będziecie wysokiej jakości audio z DTS Virtual:X.