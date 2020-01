Samsung Medical Center - pierwszy szpital z 5G, AI oraz VR

Samsung jako gigant technologiczny zabrał się za nowoczesnego szpitala przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii.

Samsung razem z KT Corporation połączył siły, aby wykorzystać nowe technologie do poprawy jakości opieki zdrowotnej. Dzięki współpracy udało się wprowadzić działającą sieć 5G do Samsung Medical Center (SMC) w Seulu i stworzyć "innowacyjne usługi medyczne dla nowej ery 5G". Informacja ta została przekazana w oficjalnym komunikacie prasowym południowokoreańskiego giganta.

Źródło: samsung.com

Sieć 5G w tym przypadku ma zapewnić łatwy dostęp do cyfrowych danych oraz nagrań wideo w wysokiej jakości, a także ułatwić zdalną edukację chirurgiczną oraz być łączem danych dla najnowszej generacji robotów znajdujących się na sali operacyjnej. Koreańczycy do sieci 5G podłączyli urządzenia wykorzystujące technologię AI oraz VR do obsługi pacjentów pozostających w Samsung Medical Center.

SMC może teraz prowadzić cyfrową analizę patologiczną za pomocą sieci 5G i jako pierwszy szpital na świecie wykorzystuje sieć 5G do przeprowadzania zabiegów medycznych na salach operacyjnych. Zazwyczaj tkanki pacjenta pobrane podczas operacji są wysyłane do laboratorium oraz odsyłane z powrotem wraz z wynikami badań. Trwa to zazwyczaj około 20 minut. Z wykorzystaniem sieci 5G uzyskanie informacji możliwe jest w znacznie szybszym tempie. Wszystko dzięki sieci 5G o wysokiej przepustowości oraz bardzo niskich opóźnieniach.

Kolejnym obszarem, który jest już wspomagany przez sieć 5G są szkolenia zdalne. Samsung Medical Center w połączeniu z KT Corporation opracowały specjalny program edukacyjny, który wykorzystuje możliwości 5G i pozwala chirurgom na sali operacyjnej strumieniowo przesyłać obraz z kamer tak, aby duże grupy studentów mogli poczuć się niczym na sali operacyjnej pozostając w domowym zaciszu.

Sieć 5G wykorzystuje także specjalny robot przeznaczony do usuwania odpadów medycznych oraz dostarczania potrzebnych materiałów eksploatacyjnych sali operacyjnej na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania.

5G z SI i VR zapewnia również pacjentom opiekę szpitalną i umożliwia kontrolowanie pewnych parametrów sal za pomocą poleceń głosowych.

Źródło: sammobile.com