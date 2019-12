Samsung Mobile View - nowy system łączenia smartfona z telewizorem

Samsung opracowuje nowe rozwiązanie, które pozwoli na szybkie udostępnianie treści z urządzenia mobilnego na telewizor.

Samsung produkuje świetne urządzenia, a głównym źródłem dochodu są obecnie smartfony Galaxy oraz telewizory z serią QLED na czele. To świetne, inteligentne urządzenia, które mają jednak problem z łącznością i komunikacją między sobą. Samsung posiada technologie pozwalające przesyłać obraz z urządzeń mobilnych na telewizory, ale nie zawsze działają one tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.

Koreańczycy planują skoncentrować się na budowaniu własnego ekosystemu, który pozwala szybko i skutecznie łączyć różne urządzenia Samsunga.

Na początku tego miesiąca Samsung zarejestrował znak towarowy dla Samsung Tap View. Rozwiązanie opisano jako system służący do przesyłania odbicia lustrzanego z ekranu urządzenia mobilnego na inteligentny telewizor za pomocą NFC.

Teraz wyciekają kolejne znaki towarowe na dodatkowe aplikacje, które pokazują, że Samsung zamierza podejść do całego rozwiązania bardziej kompleksowo, niż się nam na początku wydawało.

Samsung Mobile View

W dniu 13 grudnia 2019 roku spółka Samsung Electronics złożyła w EUIPO (European Union Intellectual Property Office) znak towarowy dla nazwy Samsung Mobile View. Rozwiązanie do zostało sklasyfikowane jako aplikacja klasy 9 z następującym opisem:

"Samsung Mobile View: Telewizory; Smartfony; Tablety; smartwatche i smartglasses; oprogramowanie do łączenia telewizorów i urządzeń mobilnych w celu ułatwienia odbioru, przetwarzania, przesyłania i wyświetlania danych, tekstu, obrazu, plików audio, wideo i multimedialnych oraz odzwierciedlania ekranu urządzenia mobilnego na ekranie telewizora."

Z treści opisu znaku towarowego wynika, że Samsung jest w trakcie opracowywania systemu do wyświetlania treści z urządzeń mobilnych takich, jak telefon, tablet, komputer, smartwatch na ekranie telewizora. Co ważne producent deklaruje, że przesyłany może być nie tylko film, ale także sam obraz, dźwięk lub tekst.

Samsung My Album

Drugą zgłoszoną aplikacją jest Samsung My Album. Oprogramowanie to również zostało zgłoszone do EUIPO 13 grudnia 2019 roku z następującym opisem:

"Samsung My Album: Telewizory; Smartfony; Tablety; smartwatche i smartglasses; oprogramowanie do wyświetlania zdjęć z urządzeń mobilnych w dostosowanym układzie na ekranie telewizora."

Samsung My Album będzie dodatkową aplikacją, której zadaniem ma być przesyłanie zdjęć na telewizor. Program ten ma umożliwić wyświetlanie zdjęć w różnym, automatycznie dostosowywanym układzie. Rozwiązanie to może sprawdzić się podczas oglądania zdjęć z wakacji i innych wydarzeń.

