Samsung NEON trafi do banków - kiedy AI i SI zastąpi człowieka?

Samsung NEON to inteligentny asystent rozwijany przez Koreańczyków. W przeciwieństwie do Asystanta Google, NEON pomoże w zastosowaniach biznesowych. Rozwiązanie trafi między innymi do nowoczesnych banków XXI wieku.

Podczas ostatniej edycji targów CES na początku 2020 roku Samsung zaprezentował nowego asystenta, który został przebrany za wirtualnego człowieka. Mowa o NEON. Początkowo myśleliśmy, że rozwiązanie to zastąpi Bixby i trafi do flagowych modeli z rodzin Galaxy S oraz Galaxy Note. Dziś wiemy już, że NEON to rozwiązanie skierowane do sektora biznesowego. Samsung NEON Frame Źródło: youtube.com Firma zaprezentowała już scenariusze użycia swojego produktu. Według inżynierów NEON sprawdzi się w sektorze finansowym, opieki zdrowotnej, handlu detalicznym oraz telewizji. Wczoraj do sieci trafił również filmik pokazujący NEON w roli doradcy bankowego. Dziś z kolei Samsung poinformował, że rozpoczęto współpracę z bankiem Shinhan Bank. W przyszłości Samsung NEON trafi do niego jako doradca klienta oraz doradca finansowy dla osób prywatnych. Na filmie widać urządzenie NEON Frame, które stworzono specjalnie na potrzeby banku Shinhan. Urządzenie wyposażono w duży ekran w proporcjach portretowych, który umożliwia wyświetlanie człowieka o naturalnych rozmiarach. NEON Frame posiada również głośniki stereo, oświetlenie RGB pozwalające wyrażać emocje, czujniki wizyjne, kamerkę 4K, głośniki stereo oraz zestaw mikrofonów Hi-Fi. Nie zabrakło również czytnika linii papilarnych, który posłuży do potwierdzenia naszej tożsamości. NEON Frame można wyposażyć w dodatkowe elementy takie jak czytniki kart SmartCard czy kart zbliżeniowych. Bank Shinhan zamierza wykorzystać asystenta NEON w swojej bankowości transakcyjnej. Obie firmy podkreślają, że wdrożenie NEON nie spowoduje zwolnień, a sam asystent będzie jedynie pomocnikiem dla pracowników banku. Początkowo NEON działać będzie po godzinach pracy banku, gdy pracownicy znajdują się poza stanowiskami pracy. W chwili obecnej nie wiadomo, kiedy NEON trafi do pierwszej placówki bankowej. Źródło: sammobile.com