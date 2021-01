Samsung Neo QLED i QLED - nowe telewizory dla graczy

Nowe telewizory Neo QLED i QLED zaoferują szereg rozwiązań zaprojektowanych specjalnie z myślą o graczach - w tym funkcje znane wyłącznie z monitorów gamingowych klasy premium.

Younghun Choi, Executive Vice President at Visual Display Business z firmy Samsung Electronics, tak zapowiada nowe modele:

Użytkownicy oczekują telewizorów z najwyższej półki, które zapewnią doskonałe wrażenia gamingowe, niezależnie od tego, czy chodzi o grę na komputerze, czy na konsoli. Dlatego w tegorocznej ofercie tak ważne było rozbudowanie i zoptymalizowanie kluczowych funkcji dla graczy, które do tej pory dostępne były w naszych monitorach. Usprawnienia, które znajdziemy w nowej linii Neo QLED i QLED pozwolą użytkownikom wykorzystać pełen potencjał gier nowej generacji.

Wszystkie telewizory Samsung QLED oferują rozdzielczość 4K przy 120 Hz, co pozwala zachować płynność 120 fps. Inne funkcje gamingowe to krótki czas reakcji, automatyczny tryb niskiej latencji, zmienna częstotliwość odświeżania. Zostały one wprowadzone głównie z myślą o konsolach nowej generacji. W znanym Trybie Gry pojawia się nowy Panel Gracza (Game Bar). Jego zarządzanie jest intuicyjne, a lista funkcji obejmuje dostosowanie proporcji ekranu, sprawdzenie współczynnika input lag, podłączenie bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, itp.

Model Q90A 50" i pozostałe modele QLED o przekątnej ekranu co najmniej 55”, są pierwszymi telewizorami obsługującymi technologię AMD FreeSync Premium Pro. Umożliwia ona osiągnięcie prawdziwej jakości HDR bez lagów i "rwania" obrazu. Możliwe jest wykorzystanie szerokich (21:9) i ultraszerokich proporcji ekranu (32:9), dzięki czemu gracze nie powinni przegapić niczego, co może dziać się przy krawędziach obrazu. Technologia SI reguluje również dźwięk, aby śledził akcję na ekranie – użytkownik będzie wiedział, w którą stronę powinien się obrócić, gdy usłyszy kroki przeciwnika.