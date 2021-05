Samsung Neo QLED – nowa seria telewizorów zachwyci fanów sportu, kina i gier

Nowa seria telewizorów firmy Samsung – Neo QLED, to jedno z największych zaskoczeń tego roku. Sprawdź, dlaczego.

Seria telewizorów Samsung Neo QLED oferuje użytkownikom nie tylko najnowsze rozwiązania technologiczne, ale również niezwykłą swobodę użytkowania i wszechstronność zastosowań.

Bez względu na to czy telewizor wykorzystujecie głównie do oglądania filmów i seriali, grania czy pracy Samsung Neo QLED udowadnia, że w 2021 roku trudno będzie dla niego o godną konkurencję.

Co w nowej serii telewizorów producenta jest takiego wyjątkowego? Sprawdźcie.

Samsung Neo QLED – najważniejsze cechy

W skład serii Neo QLED wchodzi obecnie pięć serii: QN95A, QN91A, QN85A, QN900A i QN800A. Dwie ostatnie wyposażone zostały w matryce o rozdzielczości 8K, pozostałe natomiast oferują jakość 4K. Dostępne są one w różnych rozmiarach, od 50 do 85-cali.

Bez względu na wybrany model możecie liczyć na technologię wyświetlania obrazu Quantum Mini LED, która w połączeniu z rozwiązaniem Quantum Dot i zaawansowanym Procesorom AI Neo Quantum zapewni wam obraz o znacznie wyższej jakości, kontraście i czerni w porównaniu do telewizorów z technologią LED.

QN900A

Na szczególne uznanie zasługuje tu Procesor AI Neo Quantum, który dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji jest w stanie w czasie rzeczywistym optymalizować wyświetlane treści. Oznacza to, że bez względu na to co robicie i co oglądacie, zawsze możecie liczyć na najlepszą jakość obrazu bez konieczności eksplorowania rozbudowanych ustawień telewizora.

Minimalistyczny i praktyczny design

Telewizory z serii Neo QLED występują z ekranami o przekątnej wynoszącej nawet 85-cali. Może się zatem pojawić obawa co do gabarytów urządzenia. Niepotrzebnie, w swojej nowej serii Samsung zadbał o delikatny i ergonomiczny design. Ekran jest niemal pozbawiony ramek, a smukły profil urządzeń sprawia, że nie tylko są wyjątkowo ustawne, ale i prezentują się one niezwykle okazale. Esteci będą zadowoleni.

To jednak nie wszystko, jedną z nowości, które debiutują wraz z modelami Neo QLED 8K jest także nowy, szczuplejszy moduł One Connect Pro. Jego nowa wersja pozwala łatwo uporządkować i ukryć wszystkie przewody, które odchodzą od telewizora. Teraz moduł można umieścić nie tylko obok TV, ale np. przymocować do jego podstawy.

Samsung Neo QLED – idealny do pracy i zabawy

Telewizory od zawsze kojarzą się nam z rozrywką. Nie tylko możemy na nich oglądać nasze ulubione seriale i filmy, ale również śledzić wydarzenia sportowe bądź relaksować się przy konsoli. Choć modele z serii Neo QLED oczywiście sprawdzą się do tego znakomicie, to Samsung postanowił pójść krok dalej i przystosować swoje nowe telewizory do współczesnych trendów związanych z home office.

Praca na telewizorze? Do tej pory wydawało się to niezbyt wygodne, ale dzięki funkcji „PC na Ekranie TV” użytkownicy modeli z serii Neo QLED z łatwością mogą połączyć się z laptopem, komputerem czy smartfonem (bezprzewodowo). Co więcej, telewizory firmy Samsung umożliwiają również możliwość podłączenia myszy i klawiatury oraz bezpośredni dostęp do MS Office 365 z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu.

Wróćmy jednak do rozrywki, seriale, filmy i sport to jedno, ale dobrze wiemy, że najbardziej wymagającymi użytkownika stali się obecnie gracze. Urządzenia do nich skierowane muszą charakteryzować się najlepszymi osiągami na rynku, a przy tym zapewniać komfort zabawy przez długie godziny.

Wśród najważniejszych funkcji dedykowanych graczom warto wymienić: panel gracza, ultra szeroki widok w grach, AMD FreeSync Premium Pro, niski input lag oraz HDR.

Panel Gracza to ciekawe rozwiązanie, które pozwala użytkownikom na dostęp do szczegółowych danych wyświetlanego obrazu. W ten sposób łatwo sprawdzicie np. liczbę klatek wyświetlanych na sekundę. Ultra Szeroki Widok w Grach to z kolei funkcja dostępna tylko podczas rozgrywki na PC. Umożliwia ona wyświetlanie obrazu w proporcjach 21:9 oraz 32:9. Wszystkie modele dostępne w serii Samsung Neo QLED mogą się również pochwalić wsparciem technologii AMD FreeSync Premium Pro, która synchronizuje wyświetlany obraz i zapobiega jednocześnie takim nieprzyjemnym zjawiskom jak: „tearing” („rozrywanie ekranu”) czu „stuttering” („zacinanie się obrazu”). Co więcej, rozwiązanie firmy AMD obecnie obejmuje również technologię HDR, co sprawia, że możemy dodatkowo liczyć na optymalizację kontrastu.

Będąc już przy HDR to warto dodać, iż telewizory Samsung Neo QLED otrzymały certyfikat VDE „Gaming TV Performance”. Co on oznacza? Wyróżnienie te otrzymują urządzenia, które oferują „przełomowe rozwiązania dotyczące wydajności w grach”. W przypadku Neo QLED, oprócz wymienionych powyżej rozwiązań, chodzi również o obsługę HDR o jasności przekraczającej 1000 nitów, niezwykle niski input lag (na poziomie poniżej 10 ms) oraz inteligentny system audio.

Brzmienie, w którym można się zakochać

Choć jest to element często bagatelizowany przez konsumentów, to nie można zapominać, iż dobra jakość dźwięku w znaczący sposób zwiększa immersję i poprawia doznania płynące z użytkowania telewizora. Samsung Neo QLED nie rozczarowuje i w tym elemencie. Do dyspozycji użytkowników oddano rozwiązania w postaci „Dźwięku Podążającego za Obiektem” oraz „Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni”, które sprawiają, że dobiegający naszych uszu dźwięk jest jeszcze bardziej przestrzenny i realistyczny. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji system głośników dostosowuje się zarówno do wydarzeń na ekranie, jak i naszego otoczenia. Sprawia to, że bez względu na warunki, zawsze możemy liczyć na najlepszą jakość dźwięku dostosowaną specjalnie do nas.

QN800A

To jednak nie wszystko, na uwagę zasługuje również funkcja Q-Symphony, która pozwala telewizorom Samsung Neo QLED wykorzystać dodatkowo moc soundbarów Samsung Q-Serii. Q- Symphony synchronizuje dźwięk płynący z głośników telewizora z tym z soundbara z Q-Serii takiego jak choćby Q800A, co sprawia, iż do uszu widza dociera potężniejsze i wzbogacone brzmienie. Dotychczas musieliśmy decydować czy korzystamy z soundbara czy z głośników w telewizorze. Samsung umożliwił wykorzystywanie jednocześnie głośników z obu tych urządzeń co znaczenie rozbuduje scenę o bardziej dynamiczne efekty i lepszą jakość dźwięku. Z całą pewnością to rozwiązanie przypadnie do gustu fanom sportu, którzy będą mogli poczuć się jak na prawdziwym stadionie, a podczas oglądania filmów stworzy kinowe wrażenia.

Samsung Neo QLED – rewolucje właśnie nastała

Trudno doszukiwać się w Neo QLED wad. Nowa seria telewizorów od Samsunga zachwyca pod niemal każdym względem – od designu, przez znakomitą jakość obrazu i dźwięku po sztuczną inteligencję i funkcje dedykowane graczom. Szeroka gama dostępnych modeli sprawia dodatkowo, że każdy – czy to fan sportu, filmów i serialu, czy gier, powinien znaleźć coś dla siebie.

Tekst powstał we współpracy z firma Samsung