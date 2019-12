Samsung Neon - nowa linia produktów zadebiutuje na CES 2020

Samsung szykuje się do tajemniczej premiery nowych urządzeń. Czy chodzi o ubrania z AI?

Samsung oficjalnie poinformował, że na targach CES 2020 w Las Vegas zaprezentuje urządzenie z zupełnie nowej serii NEON. Obecnie wiemy jedynie, że sprzęt wykorzystywać będzie technologię AI. Tajemniczy produkt opracowywany jest przez STAR Labs (Samsung Technology & Advanced Research Labs). To niezależna spółka Samsunga, która zajmuje się rozwojem technologii AI tak, aby była ona zdolna do konwersacji z człowiekiem, rozpoznawania oraz myślenia.

Obecnie Samsung rozpoczął kampanię promocyjną NEON. W sieci pojawiły się wpisy na najpopularnieszych portalach społecznościowych. Stworzona została także witryna internetowa NEON. Niestety wszystkie materiały dostępne w sieci nawet nie przybliżają nas do tego, czym właściwie będzie NEON. Tym razem w przeciwieństwie do premiery Samsunga Galaxy S11, Koreańczycy utrzymują wszystkie informacje w tajemnicy.

Samsung w materiałach promocyjnych umieszcza slogan "Have you ever met an 'ARTIFICIAL'", co może wskazywać, że NEON będzie czymś więcej, niż nową funkcją w oprogramowaniu przyszłych smartfonów.

Według informacji przekazanych przez indyjskiego twórcę filmów Shekhar'a Kapur'a Samsung może wprowadzić na rynek urządzenia posiadające elementy Sci-Fi.

Część internautów myślało, że NEON będzie następcą dla asystenta głosowego Bixby, który zadebiutował po raz pierwszy w 2017 roku. Niestety, ale ten trop okazał się fałszywy. Samsung w jednym z komentarzy poinformował, że NEON nie będzie asystentem głosowym następnej generacji. Dużo bardziej prawdopodobne, że NEON stanie się uzupełnieniem dla Bixby.

Więcej informacji na temat NEON pojawi się na targach CES 2020 w Las Vegas, które rozpoczynają się 7 stycznia.

Źródło: sammobile.com, gadgets.ndtv.com, Twitter