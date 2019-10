Samsung One UI 2.0 beta już niedługo w Polsce.

Samsung wypuścił testową wersję najnowszego oprogramowania w Francji.

Francuski oddział Samsunga dołączył do Indii i również informuje o wprowadzeniu One UI 2.0 w wersji beta dla smartfonów z serii Galaxy. W chwili obecnej pracownicy firmy droczą się z użytkownikami, ponieważ nie podano żadnych dokładnych dat. Nie wiemy, kiedy wystartują beta testy. Indyjski oddział Samsunga poinformował, że udostępni oprogramowanie w wersji beta już 21 października tego roku. Bardzo możliwe, że system tego samego dnia zostanie wprowadzone w Francji. To jednak tylko spekulacja. Oprogramowanie równie dobrze może zostać wprowadzone znacznie wcześniej.

Dlaczego potwierdzenie udostępnienia bety w Francji jest takie ważne? Dzięki tej deklaracji wiemy, że testy w Polsce powinny wystartować lada moment. W chwili obecnej oprócz Indii i Francji Samsung będzie posiadał pilotażowy program One UI 2.0 Beta dla smartfonów Galaxy S10e, Galaxy S10 oraz Galaxy S10 Plus właśnie w Polsce, a także w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Chinach.

Na dzień dzisiejszy program wystartował jedynie w Korei Południowej, u naszych zachodnich sąsiadów i w Chinach. W niedalekiej przyszłości w tych krajach aktualizacje otrzymają również smartfony z serii Galaxy Note 10.

Samsung od lat docenia polskich użytkowników i prowadzi programy pilotażowe, które pozwalają uzyskać dostęp do wersji beta najnowszego oprogramowania z Korei. Zawsze Polacy otrzymują możliwość testowania oprogramowania chwile po oficjalnej premierze w Niemczech. Ta w przypadku One UI 2.0 już nastąpiła, więc możemy być niemalże pewni, że w przeciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni również Polskie Samsungi Galaxy S10 z wolnej dystrybucji otrzymają możliwość instalacji Androida 10.

