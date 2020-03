Samsung One UI 2.5 umożliwi obsługę gestami launcherów

Nakładka Samsunga w wersji 2.1 to jak na razie ostatnia jej edycja. Jednak wiemy już o pierwszej zmianie w kolejnym wydaniu.

Samsung One UI 2.5 ma pojawić się wraz ze smartfonami Galaxy Note 20, a zapewne możliwość aktualizacji pojawi się dla wszystkich urządzeń, które korzystają z obecnej edycji 2.1, jak Galaxy S20 Ultra czy Galaxy S20. Dzisiaj w sieci pojawiła się informacja, że trwają nad nią bardzo intensywne prace, poinformowano również o pierwszej nowej możliwości. Będzie to zestaw gestów, umożliwiających uruchamianie launcherów firm trzecich. Warto przypomnieć, że aktualnie smartfony Samsunga umożliwiają kierowanie gestami lub stosowanie tradycyjnego paska nawigacji, wzorowanego na rozwiązaniu Google. Nowość ta ma sprawić, że obsługa będzie bardziej wygodna i przyjazna dla użytkowników.

I to jak na razie wszystko, co wiemy na ten temat. Pozostaje tylko jedna kwestia - starsze smartfony firmy Samsung mają otrzymać aktualizację nakładki do wersji 2.1. Nie wiadomo, czy mając ją, będą mogły przeskoczyć dalej, do edycji 2.5? Jest to raczej mało prawdopodobne. Wspomniane Note 20 powinno pojawić się na rynku w sierpniu, a producent zapowiada na ten czas prace nad kolejną dużą zmianą - ma być to One UI 3.0.

Źródło: GSM Arena