Samsung One UI 3.1.1 - kolejna aktualizacja już w wakacje!

Nowe nazewnictwo sugeruje, że nie powinniśmy spodziewać się spektakularnych zmian. Jakie nowości wprowadzi One UI 3.1.1?

Samsung w chwili obecnej rozwija dwie aktualizacje nakładki One UI - jedną opartą na Androidzie 11 oraz jedną opartą na najnowszym Androidzie 12.

Samsung One UI 3.1 Źródło: Samsung.com

W sieci na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się mnóstwo informacji dotyczących nakładki One UI 3.5, która miała zadebiutować w sierpniu 2021 roku razem z nowymi składanymi smartfonami Samsunga. Najnowsze informacje wskazują, że aktualizacja otrzyma nazwę One UI 3.1.1, co sugeruje niewielkie zmiany i zaledwie kilka nowości.

Według @SamsungRydah kolejne wcielenie nakładki graficznej na Androida rozwijanej przez Samsunga otrzyma nazwę One UI 3.1.1. Źródłem informacji jest dziennik zmian Nice Catch - modułu Samsung Good Lock, którego możemy znaleźć w oficjalnym sklepie Galaxy Store. Najnowsza wersja sugeruje, że od nakładki One UI 3.1.1. będzie w stanie zapamiętywać głośność multimediów.

Kilka dni temu również IceUniverse przekazał, że Samsung One UI 3.5 nie istnieje.

W chwili obecnej brakuje potwierdzonych informacji dotyczących aktualizacji One UI 3.x. Jedno jest pewne - będzie to niewielka aktualizacja przejściowa. Samsung obecnie koncentruje się już na rozwoju One UI 4.0 - nakładki, która pracować będzie na Androidzie 12 i trafi do pierwszych urządzeń pod koniec tego roku.

Nowa wersja One UI 3.1.1 powinna zadebiutować w sierpniu. Pierwszym smartfonem z preinstalowany One UI 3.1.1 będzie Samsung Galaxy Z Fold 3. W lipcu powinny rozpocząć się testy nakładki One UI 4.0 dla posiadaczy smartfonów z rodziny Galaxy S21.

Źródło: xda-developers.com