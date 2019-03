Samsung One UI Wskazówki i Porady

Uruchom gesty i zacznij używaj trybu ciemnego. Odkryj nowości, jakie oferuje Samsung One UI.

Źródło: Samsung

Jeżeli posiadasz Samsung Galaxy S8, S9, Note 8, Note 9 lub dopiero co zakupiłeś nowego Galaxy S10 sprawdź, jakie nowości oferuje One UI - nowy interfejs użytkownika wprowadzony wraz z aktualizacją do Android'a 9.0 Pie na Samsungach. Jeżeli jesteś użytkownikiem nowych modeli z serii A też otrzymasz w krótce aktualizację (chyba, że już ją posiadasz).

Samsung One UI

Producenci od dłuższego czasu skupiają się na produkcji jak największych smartfonów. Ma to swoje zalety, ale również wady. Jedną z nich jest problem z użytkowaniem telefonu przez osoby z małymi dłońmi lub jedną ręką.Rozwiązaniem Samsunga ma być nowy interfejs One UI, wprowadzony wraz z aktualizacją do Androida 9.0 Pie. Nowa nakłada zastępuje Samsung Experience, który obecny jest na rynku od kilku lat, a wywodzi się jeszcze z owianego złą sławą Touch Wiz. Główną nowością One UI jest przeprojektowanie interfejsu oraz wszystkich aplikacji systemowych w taki sposób, aby można było je wygodnie obsługiwać jedną ręką. W tym celu przesuniętą opcje wyboru na dół ekranu, abyśmy nie musieli trudzić się z kliknięciem ikony w trudno dostępnym miejscu.

Na przykładzie Galaxy S8 z zainstalowanym system operacyjnym Android 9.0 Pie wraz z nakładką One UI pokazujemy najciekawsze funkcje.

Sterowanie gestami

Jedną z najważniejszych zmian w One UI jest wprowadzenie możliwości sterowanie telefonem za pomocą gestów. Samsung przyjął inną taktykę niż Google lub Apple i zastosował trzy pola, które możemy przeciągać do góry. Przesunięcie w górę od dolnej lewej strony powoduje otwarcie widoku ostatnich aplikacji, przesunięcie w górę z środka przechodzi do ekranu domowego, a przesunięcie w górę z prawej strony powoduje wywołanie przycisku cofnij. Zmiana ta jest łatwiejsza do przyswojenia dla użytkowników niż system sterowania gestów firmy Google. Dodatkowo pozwala zaoszczędzić część miejsca na ekranie, ponieważ nie są wyświetlane przyciski ekranowe. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Aby ją uaktywnić musisz wejść do Ustawień > Wyświetlacz > Pasek nawigacji i wybrać opcję Gesty pełnoekranowe. Po aktywacji na dole ekranu pojawią się trzy cienkie paski, które są polami, gdzie aktywujemy wywołanie gestów. Gdy opanujesz obsługę tej funkcji możesz wyłączyć Podpowiedzi gestów, co usunie z ekranu paski aktywacji gestów. Od tej pory możesz w pełni cieszyć się swoim ekranem Infinity. Osobiście jako użytkownik Galaxy S8 długo czekałem na pojawienie się takiej opcji.

Ekran wielozadaniowości i widok podzielonego ekranu

Duże zmiany nie ominęły ekranu wielozadaniowości. W poprzednich wersjach systemu był on przesuwany w pionie. Obecnie ekran wielozadaniowości jest poziomy, a na dole znajdują się podpowiedzi 5 aplikacji, które dynamicznie się zmieniają w zależności od naszego sposobu korzystania z telefonu. Aby otworzyć aplikację w widoku podzielonego ekranu musimy nacisnąć na jej ikonę i wybrać opcję Otwórz w widoku podzielonego ekrany. Potem możemy wybrać drugą aplikację, z którą chcemy pracować. Istnieje również możliwość otwarcia aplikacji w pływającym oknie. W tym celu również musimy nacisnąć logo aplikacji i wybrać Otwórz w wyskakującym widoku. W tym trybie możemy korzystać z aplikacji, która wyświetlana jest w oknie. Istnieje także możliwość chwilowej jej minimalizacji (pokaże się wtedy jej ikonka w górnej części ekranu), powiększenia oraz zamknięcia. Można również zwiększyć przezroczystość aplikacji.

Tryb nocny

Kolejną zmianą jest dodanie ciemnego motywu w obrębie całego interfejsu One UI i aplikacji systemowych. Aby włączyć tę funkcję przejdź do Ustawień > Wyświetlacz > Tryb nocny. Możesz włączyć go na stałe, wybrać opcję Od zachodu do wschodu słońca lub według spersonalizowanego harmonogramu. Tryb ciemny przynosi jeszcze jedną dodatkową funkcję, o której mogłeś nie słyszeć. Większość smartfonów koreańskiego giganta posiada wyświetlacze wykonane w technologii AMOLED, które nie zużywają energii wyświetlając kolor czarny, co może się przełożyć na dłuższy czas działania urządzenia, jeżeli zdecydujemy się na wykorzystanie trybu nocnego.

Przejdź do paska adresu w przeglądarce Samsung Internet

Przeglądarka Samsung Internet w One UI nazywa się po prostu Internet. Jak łatwo się domyślić również ona doczekała się zmian. Najciekawszą zmianą jest możliwość szybkiego przeskoczenia do paska adresowego, który nadal znajduje się na górze ekranu. Dłuższe przytrzymanie przycisku Home znajdującego się na dole przenosi użytkownika bezpośrednio do paska adresowego.

Ręczne obracanie ekranu

Z pewnością spotkałeś się kiedyś wielokrotnie z sytuacją, kiedy telefon obracał ekran w pozycję horyzontalną mimo, iż tego nie chciałeś. Prawdopodobnie dzięki temu masz wyłączoną funkcję automatycznego obrotu ekranu. Czasami jednak chcemy obrócić ekran np. podczas oglądania zdjęć lub filmów. Również na to Samsung przygotował rozwiązanie. Gdy aplikacja oferuje poziomy tryb wyświetlania, Ty obrócisz urządzenie, a automatyczny obrót jest wyłączony telefon pokaże w prawym dolnym rogu ikonkę, po której kliknięciu ekran się obróci. Gdy będziesz chciał powrócić do pozycji pionowej po obróceniu telefonu ponownie zobaczysz ikonkę.

Szybki dostęp do ekranu powiadomień

Ta opcja dostępna jest również w innych urządzeniach między innymi testowanej przez nas Moto G7, ale wielu użytkowników nie zdaje sobie z tego sprawy. Aby otworzyć ekran powiadomień wystarczy przeciągnąć palcem w dół, gdy jesteśmy na ekranie startowym. Pojedyncze przeciągnięcie spowoduje ukazanie się ikon szybkiego wyboru i powiadomień, a kolejne pociągnięcie spowoduje pełne rozwinięcie ikon.

Dolby Atmos

Kolejną funkcją, która została wprowadzona wraz z One UI jest obsługa Dolby Atmos na słuchawkach dla starszych urządzeń m. in. Galaxy S8. Funkcja ta oferuje dźwięk 3D podczas odtwarzania na słuchawkach. Za jej implementacje w dwu letnim flagowcu należą się brawa dla Samsunga. Smartfony koreańskiego producenta od zawsze znane są z oferowania dobrej jakości dźwięku. Po aktualizacji do One UI poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej. Aby uruchomić Dolby Atmos przejdź do Ustawień > Dźwięk i wibracja > Zaawansowane ustawienia dźwięku > Jakość dźwięku i efekty > Dolby Atmos. Istniej kilka trybów: Automatyczny, Film, Muzyka oraz Głos.

Ekran krawędziowy

W ekranie krawędziowym również wprowadzono przydatne poprawki. Ekran krawędziowy to dodatkowa opcja, która jest dostępna w modelach posiadających zagięty ekran. Zadebiutowała po raz pierwszy w 2015 roku przy okazji premiery Samsunga Galaxy S6 Edge. Nowością jest usprawniony panel Szybkie narzędzia, który oferuje teraz także Linijkę. W przypadku używania latarki za pomocą szybkich narzędzi możemy dostosować intensywność światła.