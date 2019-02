Samsung One UI: wskazówki i porady dla użytkowników

Uruchom tryb ciemny, który oszczędza baterię i chroni ekran przed wypaleniem oraz poznaj nowe gesty.

Jeżeli posiadasz flagowy smartfon Samsunga z 2017, 2018 roku, lub planujesz zakupić najnowszy telefon z serii Galaxy S10 sprawdź, co oferuje nowy interfejs użytkownika One UI.

One UI to następca Samsung Experience 9.5. Nakładka jest integralną częścią aktualizacji do systemu Android 9.0 Pie. Wprowadza nowy wygląd interfejsu, przebudowane aplikacje dostosowane do dużych ekranów, system obsługi gestami i wiele innych udogodnień oraz nowości.

Źródło: PCWorld

Kompatybilność z One UI

Zastanawiasz się, które telefony otrzymają aktualizację do One UI lub posiadają interfejs od razu po wyjęciu z pudełka? Oto lista wraz z datami aktualizacji dla urządzeń z Polski (wolna dystrybucja):

Galaxy S9/S9+ (aktualizacja dostępna od grudnia 2018)

Galaxy Note 9 (aktualizacja dostępna od stycznia 2019)

Galaxy S8/S8+ (aktualizacja dostępna od lutego 2019)

Galaxy Note 8 (aktualizacja dostępna od lutego 2019)

Galaxy A9 (marzec 2019)

Galaxy A8 (marzec 2019)

Galaxy A7 (marzec 2019)

Galaxy A6/A6+ (marzec 2019)

Galaxy J7 (lipiec 2019)

Galaxy J6+ (kwiecień 2019)

Galaxy J6 (maj 2019)

Galaxy J5 (lipiec 2019)

Galaxy J4+ (kwiecień 2019)

Galaxy Xcover 4 (sierpień 2019)

Galaxy J3 2017 (wrzesień 2019)

Galaxy Tab 3 (sierpień 2019)

Galaxy Tab 4 (marzec 2019)

Galaxy Tab Active 2 (wrzesień 2019)

Galaxy Tab A 10.5 (wrzesień/październik 2019)

Sprawdzenie aktualizacji

Niestety Samsung postanowił nie aktualizować linii Galaxy S7. Telefony te pozostaną z oprogramowaniem Android 8.0 Oreo z autorską nakładką Samsung Experience 8.5. W dalszym ciągu będą dostawać regularne comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń.

Dokładny terminarz dostępny jest w aplikacji Samsung Members. Jest on stale aktualizowany o daty wydania oprogramowania na poszczególne modele.

Aby sprawdzić aktualizację przejdź do Ustawień -> Aktualizacja oprogramowania -> Pobierz i zainstaluj

Nawigowanie gestami

Jedną z głównych zmian wprowadzonych wraz z aktualizacją do Android 9.0 Pie i One UI jest dodanie obsługi za pomocą gestów. Samsung nie skorzystał jednak z metody stosowanej wcześniej przez Apple oraz Google. Koreański producent udostępnia trzy gesty w miejscach klasycznych przycisków nawigacyjnych. Rozwiązanie to jest łatwe do przyswojenia przez użytkowników, a brak wyświetlanego paska nawigacyjnego zwiększa przestrzeń roboczą wyświetlacza.

Aby uruchomić sterowanie gestami przejdź do Ustawień ->Wyświetlacz -> Pasek nawigacyjny i wybierz Gesty pełnoekranowe

Sterowanie gestami

Praca z dwoma aplikacjami w jednym czasie

Korzystanie z aplikacji w trybie podzielonego ekranu zostało znacząco dopracowane w One UI. Samsung zupełnie przeprojektował menedżer zadań w swojej nakładce. Od teraz aplikacje przewijane są w poziomie, a nie w pionie. Dodatkowo na dole znajduje się pasek z proponowanymi aplikacjami. Nie trzeba już przeciągać i upuszczać poszczególnych aplikacji. Wystarczy dłużej przytrzymać aplikację, z której chcemy korzystać w trybie podzielonego ekranu. Pojawi się menu kontekstowe. Wystarczy wybrać opcję Otwórz w widoku podzielonego ekranu.

Istnieje również opcja otworzenia aplikacji w oknie. W tym celu wybierz Otwórz w wyskakującym widoku.

Menedżer zadań; aplikacja w wyskakującym oknie

Tryb nocny

Tryb nocny jak sama nazwa wskazuje zmienia kolory w interfejsie na bardziej stonowane i ciemniejsze. W przypadku One UI tryb nocny to nic innego, jak tryb ciemny. Po jego uruchomieniu wszelkie elementy interfejsu oraz wbudowane aplikacje zmieniają swoją kolorystykę z białej na czarną. Poza ułatwieniem z korzystania z telefonu w nocy np. podczas jazdy w samochodzie tryb nocny ma jeszcze jedną dużą zaletę. Ekrany zastosowane we flagowych modelach to panele AMOLED, które wyświetlają czerń poprzez wyłączenie pikseli. Zastsowanie trybu ciemnego pozwoli więc na wydłużenie działania ekranu. Dodatkowo zapobiegać będzie wypalaniu się panelu.

Ręczne obracanie ekranu

Ekran w One UI można obracać ręcznie nawet jak funkcja automatycznego obracania ekranu jest wyłączona.

Autorotacja jest fajna, kiedy chcesz obejrzeć film lub oglądasz zdjęcia, jednak na codzień większość ludzi wyłącza tą opcję. W One UI jest możliwość uruchomienia ręcznego obracania ekranu.

Gdy tryb autorotacji jest wyłączony, a aplikacja obsługuje tryb poziomy po przekręceniu telefonu na pasku pojawi się ikona, która umożliwi uruchomienie aplikacji w trybie poziomym.

Szybki dostęp do paska powiadomień

W Samsung Experience istniała możliwość szybkiego dostęp paska powiadomień przesuwając palec w dół na czytniku linii papilarnych. W przypadku One UI można także przeciągnąć palcem w dół po ekranie głównym, co również spowoduje wysunięcie paska powiadomień.