Samsung Pay w większej ilości krajów. Co z dostępnością w Polsce?

Samsung poinformował, że zamierza udostępnić usługę Samsung Pay dla większej ilości krajów w nadchodzącym roku. Czy Polacy również skorzystaja z dobrodziejstw tego rozwiązania?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że Polska jest krajem z najlepiej rozwiniętym systemem płatności kartą oraz internetowych. Nasi rodacy w odróżnieniu od swoich zachodnich sąsiadów oraz amerykanów bardzo chętnie korzystają z coraz to nowszych metod płatności. Co ważne tyczy się to ogółu społeczeństwa oraz całego systemu bankowego w naszym kraju. Aby uzmysłowić sobie tan stan rzeczy należy wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych nadal korzysta się z kart magnetycznych oraz wypukłych, które w Polsce już dawno temu zostały wycofane.

Źródło: samsung.com

Nad Wisłą usługi takie, jak Google Pay czy Apple Pay nie robią na nikim wrażenie, a nawet osoby, które nie posiadają kompatybilnego urządzenia chętnie korzystają z płatności zbliżeniowych.

Między innymi w związku z tym, że w Polsce Google Pay oraz Apple Pay bardzo dobrze przyjęły się na rynku, Samsung nie zdecydował się na wprowadzenie własnej usługi Samsung Pay. Szkoda, że nie uruchomiono nowego systemu płatności, ponieważ o ile w przypadku smartfonów można korzystać z Google Pay to smartwatch'e Samsunga oparte na systemie Tizen kompatybilne są jedynie z autorskim rozwiązaniem Samsung Pay. Ze względu na to, że system ten nie działa w Polsce, konsumenci nie mogą wykorzystać swoich smartwatchy do płatnościach w sklepie tak, jak robią to użytkownicy Apple Watch i zegarków z Wear OS.

Samsung zamierza stopniowo zwiększać liczbę krajów na całym świecie, gdzie działać będzie usługa Samsung Pay. Usługa, która zadebiutowała wraz z smartfonami Galaxy S6 oraz Galaxy Note 5 od pewnego czasu przestała być rozwijana tak prężnie, jak podczas debiutu w 2015 roku.

W 2019 roku Samsung Pay został wprowadzony na jedynym nowym rynku - w Indonezji. W tym roku Koreańczycy skupili się na zwiększeniu funkcjonalności Samsung Pay zamiast nad dalszym rozszerzeniem terytorialnym dostępności usługi.

Samsung oficjalnie przekazał, że "dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia związane z płatnościami mobilnymi, czyniąc płacenie za towary i usługi za pomocą urządzenia mobilnego wygodniejszym dla konsumentów", dodając, że "W tym roku skupiliśmy się na poprawie doświadczeń konsumentów z nowymi, zaawansowanymi funkcjami poprzez współpracę z lokalnymi partnerami"

Producent zamierza teraz skupić się na udostępnieniu usługi na większej ilości rynków - "Z niecierpliwością czekamy na więcej szczegółów na temat lepszego doświadczenia i dodatkowej dostępności na rynku w nadchodzącym roku". Niestety oświadczenia są bardzo mgliste i brakuje podstawowych informacji w jakich krajach oraz kiedy zacznie działać Samsung Pay.

Mamy nadzieje, że wśród krajów, do których zmierza Samsung Pay znajdzie się również Polska. Z pewnością ucieszyłoby to posiadaczy smartwatchy Galaxy Watch Active 2 oraz starszych modeli.

Źródło: sammobile.com