Samsung QLED Q80R wchodzi do szerokiej sprzedaży

Dostępny dotychczas tylko w jednej z sieci handlowych, telewizor Samsung QLED Q80R trafia do szerokiej dystrybucji. Wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie czy Inteligentne Skalowanie Obrazu.

Jednym z wyróżników serii telewizorów QLED jest Tryb Ambient. To rozwiązanie, które pozwala zapomnieć o czarnej plamie na ścianie, sprawia, że telewizor staje się elementem wystroju wnętrza i przyciągnie spojrzenia nawet wyłączony. Na ekranie wyświetlimy personalizowane elementy dekoracyjne, informacje, prognozę pogody oraz własne zdjęcia. Wśród nowości dostępnych w Trybie Ambient są dodatkowe motywy dekoracyjne oraz efekty świetlne. QLED Q80R to telewizor bezramkowy, dzięki czemu nic nie będzie odciągać uwagi od tego, co na ekranie. Dodatkowym atutem tego modelu jest ukryty w tylnej obudowie System Maskowania Kabli, który pozwoli zapanować nad przewodami. W tym modelu Samsung zastosował procesor Quantum 4K, który poprawia rozdzielczość obrazu w czasie rzeczywistym i wydobywa z filmów więcej szczegółów. Za wrażenia podczas oglądania odpowiada także Inteligentne Skalowanie Obrazu do 4K, wspierane sztuczną inteligencją. W praktyce oznacza to, że nawet filmy w niższej rozdzielczości można będzie obejrzeć w jakości bliskiej 4K. Kolejną nowością zastosowaną w Q80R jest Ultra Szeroki Kąt Widzenia. Dzięki zastosowaniu dwóch warstw ekranu: koncentrującej i rozpraszającej światło równomiernie, z każdego miejsca na kanapie obraz powinien być tak samo dobry.

Telewizor QLED Q80R, jako przedstawiciel serii QLED, korzysta z technologii kropek kwantowych, dzięki czemu widzowie zobaczą ponad miliard odcieni barw ze 100-procentowym natężeniem kolorów. Warto podkreślić, że obraz ma być tak samo dobry podczas nocnych sensów i oglądania w ciągu dnia. Telewizor oferuje także Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie, które jest odpowiedzialne za odwzorowanie czerni i kontrast. Dzięki niemu widzowie zobaczą więcej szczegółów w ciemnych scenach, a czerń będzie intensywniejsza. Z kolei Quantum HDR 1500 zapewnia głębsze kontrasty i podnosi poziom jasności, aby widzieć wszystko dokładnie tak, jak chciał tego reżyser.

Telewizor QLED Q80R ma odnaleźć się w każdym domowym środowisku. Gdy warunki w pomieszczeniu się zmieniają z pomocą przyjdzie Tryb Inteligentny. Dzięki niemu telewizor zaproponuje najlepsze ustawienia dźwięku dla oglądanej treści, a także dopasuje ustawienia jasności. Po wykryciu konsoli automatycznie przechodzi w Tryb Gry i zmienia ustawienia, optymalizując je pod kątem gier. Pełną kontrolę nad akcją na ekranie daje niski input lag oraz system poprawy płynności i ostrości obrazu Game Motion Plus. Technologia ta pozwala niezwykle precyzyjnie regulować stopień poprawy ruchomego obrazu, co intensyfikuje wrażenia wizualne. Z kolei obsługa FreeSync eliminuje efekt „urywanych” rozgrywek i zacinających się ujęć. Funkcja Dynamic Black Equalizer (Dynamiczny Korektor Czerni) podnosi jasność najbardziej ciemnych obszarów w grze, dzięki czemu gracz zobaczy więcej podczas nocnych wyścigów czy strzelanek.

Z telewizorem Q80R zarówno zmiana ustawień, jak i dostęp do ulubionych aplikacji będą szybkie i łatwe - umożliwi to Jeden Pilot oraz platforma Smart Hub. W tym roku na pilocie znalazły się przyciski, które kierują bezpośrednio do aplikacji serwisów VOD – Netflix, Rakuten i Amazon Prime Video. Z kolei bogata oferta aplikacji wzbogaciła się o Apple TV. Dzięki temu na dużym ekranie telewizora widzowie obejrzą treści, które już posiadają w iTunes. Będą także mogli przeglądać iTunes Store oraz kupować i wypożyczać filmy. A korzystając ze wsparcia dla Apple AirPlay, zobaczą treści z urządzeń Apple bezpośrednio na telewizorze.

Telewizor Samsung QLED Q80R dostępny jest w dwóch rozmiarach – 55 i 65 cali.