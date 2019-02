Samsung S10 już... w przedsprzedaży. W ciemno.

O Samsung Galaxy S10 dużo się mówi, mało wie na 100%, ale Samsung już proponuje jego przedsprzedaż. Jedno ale - jest to zakup w ciemno!

Samsung ma pokazać rodzinę Galaxy S10 podczas Galaxy Unpacked, ale już zachęca do zakupu egzemplarza. Po wejściu na witrynę Samsung.com i kliknięciu w baner imprezy, przechodzisz na stronę, gdzie możesz zarezerwować model dla siebie i otrzymać go 8 marca. Ale jest to zakup w ciemno - nie można wybrać wersji, niezbyt też wiadomo, jak system zamówień rozpozna, którą chce nabywca!

A póki co na GSM Arena nastąpił pełen wyciek specyfikacji wszystkich egzemplarzy.

Galaxy S10e

Wyświetlacz: 5.8" OLED QHD 2280 x 1080

RAM: 6GB/8GB

Pamięć: 128GB/256GB

Tylny aparat: 12MP + 16MP z szerokim kątem widzenia, podwójna przysłona, OIS

Przedni aparat: 10MP

Akumulator: 3,100mAh

Galaxy S10

Wyświetlacz: 6.1" OLED QHD 3040 x 1440

RAM: 6GB/8GB

Pamięć:128GB/512GB

Tylny aparat: 12MP + 12MP + 16MP z szerokim kątem widzenia i zoomem, podwójna przysłona, OIS

Akumulator: 3,400mAh

Galaxy S10+

Wyświetlacz: 6.3" OLED QHD 3040 x 1440

RAM: 6GB/8GB

Pamięć: 128GB/512GB

Tylny aparat: 12MP + 12MP + 16MP z szerokim kątem widzenia i zoomem, podwójna przysłona, OIS

Akumulator: 4,100mAh

Pogłoski mówią, że modele S10 i S10+ mają czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem, a S10e - z boku. Wszystkie trzy mają mieć funkcję ładowania bezprzewodowego. Natomiast sam wyświetlacz to nowy Infinity O z dziurą w prawym górnym rogu, gdzie znajduje obiektyw aparatu.

Do rezerwacji wracając - kolejny element zakupu w ciemno to brak... ceny. Plus? Nie trzeba na razie nic płacić, a Samsung gwarantuje dostawę 8 marca, a także daje zniżkę w wysokości 50 USD na akcesoria do nowego smartfona i do 550 USD upustu przy oddawaniu"podobnego urządzenia". Czyli? Na liście akceptowanych znalazły się: LG V40, Pixel 3 i 3XL, iPhone 8 (i wyższe modele) oraz własny sprzęt producenta - Galaxy S9 i Note 9. To prawie o 200 USD więcej, niż dawało Apple użytkownikom, oddającym starsze urządzenia przy nabywaniu iPhone 8 Plus.

Ale największym problemem pozostaje to, że wciąż nie poznaliśmy oficjalnej ceny S10. Pogłoski mówią o Galaxy S10 z 6 GB RAM i 128 GB pamięci za 929 euro (ok. 4 tys. zł), a Galaxy S10+ z 8GB RAM i 512GB pamięci to 1,299 USD (ok. 4,9 tys. zł). Jeśli ktoś zdecyduje się na zamówienie, a cena okaże się zbyt wysoka - będzie można je anulować. Samsung prowadzi promocję do końca 20 lutego.