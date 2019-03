Samsung S10: wspaniałe, kreatywne tapety

Jeśli masz już Galaxy S10 lub galaxy S10+, mamy dla Ciebie świetne tapety, które wykorzystują aparat przedni jako swój element.

Autorem większości prezentowanych tapet jest nasz rodak, mający na Twtterze konto pod nickiem Matt B. To właśnie jemu zawdzięczamy tak kreatywne tapety. Ponieważ często dodaje nowe, zachęcamy do śledzenia tego konta, aby nie przegapić kolejnych. Do pobrania znajdziecie je w serwisie Imgur.

Oczywiście to tylko nasz subiektywny wybór - w internecie znajdziecie ich więcej, a z pewnością powstaną także nowe. Dlatego każdy posiadacz Galaxy S10 będzie mógł wyróżniać się jedyną w swoim stylu tapetą!