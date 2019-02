Samsung S10 z nowej generacji chipem 1TB?

Samsung zapowiedział pierwszy chip o pojemności 1TB, przeznaczony dla smartfonów. To nie prototyp - producent jest już gotowy do jego masowej produkcji. I być może zobaczymy go w smartfonach Samsung Galaxy S10.

Samsung pokaże pamięć 1 TB dla smartfonów na Mobile World Congress, czyli parę dni po tym, gdy nastąpi oficjalna prezentacja Galaxy S10. Według przecieków, taką ilość pamięci ma mieć najdroższy model - kosztujący 1599 USD Galaxy S10 + z 12GB RAM, dlatego wszyscy spodziewają się, że ten chip będzie znajdował się w tym właśnie modelu. Jego pełna nazwa to 1TB eUFS - ma mieć taką samą wielkość fizyczną, jak pamięci 512 GB, ale dwukrotnie większą pojemność. To odpowiedź firmy Samsung na rosnące oczekiwania rynku i samych konsumentów - aplikacje i gry wymagają coraz większych ilości miejsca, podobnie jak zdjęcia i materiały wideo, zapisywane w coraz wyższych rozdzielczościach. Samsung może być pierwszym producentem, który zacznie masowo produkować smartfony z 1TB pamięci na pliki użytkownika. Jednak nowy czip to nie tylko zwykłe zdublowanie pojemności, ale również nowe technologie, pozwalające na szybszy zapis i odczyt danych. Jak oświadczył przedstawiciel południowokoreańskiej firmy, w pełni zdaje ona sobie sprawę z tego, że inni producenci smartfonów także będą chcieli wprowadzić to rozwiązanie u siebie. W związku z tym planuje rozbudowę swojej fabryki w Pyeongtaek. Posunięcie Samsunga wydaje się całkiem rozsądne, warto również zauważyć, że już dba o to, aby stać się liderem w produkcji pamięci 1TB. Galaxy S10 + może stać się pierwszym modelem z wielu, które pojawią w tym roku i kolejnych latach na całym świecie. Przekonamy się o tym 20 lutego, a na razie sprawdź, co wiemy jak do tej pory o rodzinie Samsung Galaxy S10.