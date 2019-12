Samsung SelfieType czyli sposób na wygodniejsze pisanie

SelfieType wykorzystuje kamerkę do selfie i oprogramowanie wspomagane przez AI, aby umożliwić pisanie na smartfonie z wykorzystaniem klasycznej klawiatury QWERTY.

Smartfony z roku na rok stają się coraz większe, ale mimo to iż ekranowa klawiatura QWERTY nie jest w stanie zastąpić komputera. Pisanie dłuższych wiadomości e-mail lub praca z obszernym dokumentem tekstowym nadal stanowią wyzwanie dla dzisiejszych telefonów komórkowych. Wszystko wskazuje na to, że Samsung znalazł rozwiązanie, które może znacząco poprawić komfort pisania na smartfonie.

Źródło: samsung.com

SelfieType to technologia, które opiera się na aparacie do selfie oraz oprogramowaniu z wbudowanym AI, aby umożliwić pisanie na smartfonie bez jego dotykania. SelfieType ma symulować klasyczną klawiaturę QWERTY, a smartfon za pomocą przedniej kamerki oraz inteligentnego oprogramowania będzie w stanie określić, jaką literę użytkownik ma zamiar właśnie wprowadzić. Rozwiązanie to ma wykrywać położenie palca.

Według Samsunga SelfieType jest wirtualną klawiaturą, która wykorzystuje przednią kamerkę do selfie. Opatentowany przez Koreańczyków system SelfieType AI analizuje ruchy palców, które rejestrowane są przez przednią kamerkę i przekształca je na litery znajdujące się na klawiaturze w układzie QWERTY.

SelfieType nie wymaga dodatkowych sprzętów i przystosowany jest do działania na różnego rodzaju sprzętach takich, jak telefony, tablety, komputery czy urządzenia hybrydowe.

Rozwiązanie to jest częścią programu C-Lab Inside firmy Samsung. W ramach tej inicjatywy pracownicy Koreańskiego giganta mogą wymyślać nowe technologie, które ułatwiają im życie. Wszystko wskazuje na to, że SelfieType zostanie zaprezentowane na targach Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas. Nie wiemy jednak, czy rozwiązanie to zostanie kiedyś zaimplementowane w finalnym sprzęcie.

Źródło: samsung.com, ubergizmo.com