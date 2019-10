Samsung Space – wyjątkowe monitory dla graczy i nie tylko

Monitory w standardzie 4K UHD nikogo już dzisiaj nie szokują i coraz częściej możemy obserwować na biurkach urządzenia, wyposażone w matryce o tej rozdzielczości. Śmiało możemy powiedzieć, że 4K pomału staje się standardem dominującym i powoli wypycha z rynku wysłużone już Full HD. Dlaczego tak się dzieje?

Przede wszystkim, coraz więcej producentów ma w swojej ofercie monitory 4K. Co jeszcze ważniejsze, ich ceny spadły wyraźnie i znacznie więcej użytkowników może sobie na nie pozwolić, bez rujnowania swojego budżetu.

Nie zapominajmy też o coraz większej ilości treści, która w realny sposób pozwala nam wykorzystywać możliwości 4K, bowiem - co z tego, że posiadamy monitor wysokiej klasy, jeśli nie możemy osiągnąć pełni jego potencjału. Tak było jeszcze kilka lat temu. Obecnie, możemy bez problemu korzystać z materiałów wideo w rozdzielczości 4K w takich popularnych serwisach, jak choćby YouTube czy Netflix. Wysoką rozdzielczość wyświetlanego obrazu docenią również gracze i to bez względu czy korzystają z potężnych PC-tów, czy współczesnych konsol jak PlayStation 4 czy Xbox One (ze szczególnym uwzględnieniem ich ulepszonych wersji w postaci PS4 Pro i Xbox One X).

Jak łatwo się domyślić, monitory 4K UHD oferują nam wyższą rozdzielczość, dokładnie cztery razy większą, niż przypadku Full HD. Oznacza to, że na ten sam obszar monitora przypada więcej pikseli, co automatycznie przekłada się na wyraźniejszy, bardziej szczegółowy obraz. Warto tu dodać, że czym większa przekątna ekranu, tym ta różnica będzie bardziej widoczna podczas codziennego użytkowania. Producenci sprzętu liczą się z tym, że monitory o wyższej, niż Full HD rozdzielczości, to sprzęt z tzw. wyższej półki i często decydują się na wsparcie ich dodatkowymi rozwiązaniami, jak np. ergonomiczna budowa, wysoka częstotliwość odświeżania ekranu czy HDR.

Przy okazji nowych trendów, warto również wspomnieć o monitorach ultrapanoramicznych, które podobnie jak te w standardzie 4K, zyskują obecnie na popularności, a w niedalekiej przyszłości z całą pewnością wyprą z rynku obecne urządzenia. Monitory ultrapanoramiczne są najczęściej wyposażone w ekran o proporcjach 21:9 lub wyższych. Powoduje to, że są one szersze od standardowych wyświetlaczy (najczęściej o proporcjach 16:9). Co uzyskujemy dzięki takiemu zabiegowi? Przede wszystkim, znacznie większą przestrzeń roboczą, która w porównaniu do klasycznych modeli może być nawet podwojona. Na monitorach ultrapanoramicznych znacznie wygodniejsza będzie nie tylko praca (dzięki wsparciu dla wielozadaniowości), ale i rozrywka, jak oglądanie filmów, czy granie w gry. Szczególnie gracze, którzy często korzystają z więcej niż jednego monitora, docenią wartość ultraszerokich ekranów, wszak ich pole widzenia nie będzie przedzielone ramkami monitorów.

Jednym z wiodących producentów monitorów na świecie jest firma Samsung. Oczywiście, w jej portfolio nie mogło zabraknąć modeli wyposażonych w matryce o wysokiej rozdzielczości czy ultrapanoramiczne ekrany. Na szczególną uwagę zasługują modele LS34J550W i LC49J890 oraz te wchodzące w skład młodej serii, o nazwie The Space.

Urządzenia z serii Samsung Space mogą się pochwalić nie tylko znakomitym, minimalistycznym designem i interesującą specyfikacją, ale przede wszystkim pionierskim rozwiązaniem, w postaci specjalnego stojaka, który znacznie zwiększa przestrzeń w miejscu pracy.

Koreański producent zdecydował się na zastosowanie ruchomego stojaka, który pozwala na regulację wysokości monitora oraz specjalnego, regulowanego zacisku (0,5 cm do 9 cm), umożliwiającego użytkownikowi łatwy i intuicyjny montaż monitora. Jak podaje producent, zabieg ten pozwala zwiększyć użytkową powierzchnię biurka o nawet 40%. Najwięksi esteci z pewnością docenią również wygląd panelu monitora, który został pozbawiony trzech ramek (górnej i bocznych).

W skład serii monitorów Samsung Space wchodzą trzy modele – LS32R750U, LS27R750Q oraz SR75Q. Pierwszy z nich może pochwalić się matrycą o przekątnej, wynoszącej dokładnie 31,5-cala i rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), która, jak już wspominaliśmy, zapewni nam wyższą szczegółowość wyświetlanego obrazu i 4-krotnie większą liczbę pikseli niż Full HD. Częstotliwość odświeżania monitora Samsung Space LS32R750U, wynosi standardowe 60 Hz.

Kolejny model – LS27R750Q, został wyposażony w 27-calowy ekran o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli). Najbardziej zapaleni gracze z pewnością docenią również wysoką częstotliwość odświeżania ekranu, wynoszącą aż 144 Hz. Co jeszcze lepsze, w każdej chwili możliwa jest zmiana częstotliwość odświeżania na inne wartości - 60 Hz lub 120 Hz.

Najmłodszym przedstawicielem monitorów z serii Samsung Space jest model SR75Q, który po raz pierwszy zaprezentowano na targach Gamescom 2019 i został stworzony z myślą o graczach. Do naszej dyspozycji otrzymujemy matrycę o przekątnej 32-cali i rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli). Do tego możemy liczyć na częstotliwość odświeżania wynoszącą 144 Hz i wsparcie technologii AMD FreeSync, która pomaga synchronizować częstotliwość odświeżania monitora z prędkością renderowania karty graficznej, dzięki czemu otrzymujemy płynniejszy obraz bez tzw. „tearingu”.

Warto tez dodać, że powyższe modele mogą pochwalić się licznymi funkcjami typu multitasking (wielozadaniowość), jak: funkcja PBP (obraz przy obrazie), która wyświetla treści pochodzące z dwóch źródeł w ich oryginalnej rozdzielczości oraz funkcja PIP (obraz w obrazie), pozwalająca zmienić wielkość okna, w którym prezentowane są treści z drugiego źródła, tak, by zajmowało do 25% ekranu, oraz dowolnie je umiejscowić. Na uwagę zasługuje również dodatkowe oprogramowanie Easy Setting Box, które pozwala na dowolne dopasowanie okien na ekranie monitora.

Jeśli zaś chodzi o ultrapanoramiczne modele, to zdecydowanie możemy polecić monitory Samsung LS34J550W oraz LC49J890. Pierwszy z nich oferuje ultraszeroki, 34-calowy wyświetlacz o proporcjach 21:9 i rozdzielczości WQHD (3440 x 1440 pikseli). Dodatkowo, może on się pochwalić częstotliwością odświeżania na poziomie 75Hz i kilkoma interesującymi funkcjami jak, wspomniane już, AMD FreeSync, PBP cz PIP. Producent pomyślał również o graczach i wyposażył swój sprzęt w tryb Low Input Lag Mode, który znacząco redukuje czas pomiędzy wysłaniem obrazu do telewizora, a jego wyświetleniem. Jest on szczególnie istotny przy dynamicznych produkcjach.

Samsung LC49J890 to już monitor przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem graczy. Ten 49-calowy kolos (dostępny również w rozmiarze 43-cale), został wyposażony w zakrzywiony ekran (promień zakrzywienia 1800 R) o rozdzielczości 3840 x 1200 pikseli i imponujących proporcjach, wynoszących 32:10. W urządzeniu tej klasy zadbano również o wysoką częstotliwość odświeżania ekranu (120 Hz) oraz szereg dodatków dedykowanych rozrywce, jak choćby: tryb Eye-Saver - redukujący emisję szkodliwego dla oczu, niebieskiego światła czy głośniki stereo o mocy 5W. Warto też dodać, że model CJ890 wynosi wielozadaniowość na nowy, wyższy poziom, a to nie tylko dzięki zastosowaniu funkcji "obraz przy obrazie" (PBP), ale również wbudowanemu przełącznik KVM, który pozwoli na ekranie monitora jednocześnie wyświetlać obraz z dwóch różnych urządzeń i obsługiwać je za pomocą jednej klawiatury i myszy.

Zaproponowane przez nas monitory są rozwiązaniem dla najbardziej wymagających użytkowników - graczy, profesjonalistów i przedsiębiorców. Modele z serii Samsung Space polecamy w szczególności wszystkim, którzy poszukują monitorów elastycznych, o kompaktowym designie i wysokiej rozdzielczości.