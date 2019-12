Samsung Tap View - streaming nowej generacji już wkrótce

Samsung pracuje nad nową technologią umożliwiającą szybkie przesyłanie obrazu ze smartfona na telewizor.

Samsung to jedno z największych przedsiębiorstw technologicznych, które produkuje nie tylko smartfony, ale także urządzenia RTV, AGD, a na niektórych rynkach nawet samochody. Dzięki tak szerokiemu obszarowi działania producent ten może lepiej zintegrować poszczególne urządzenia ze swojego portfolio.

Źródło: nl.letsgodigital.org

Najnowsza technologia ma pozwolić na szybkie połączenie smartfona z telewizorem. Często zdarza się, że chcemy szybko wyświetlić zdjęcie lub film na większym ekranie, ale nie da się tego łatwo zrobić. Część nowych telewizorów posiada wbudowanego Chromecast'a, MirrorLink lub inne autorskie technologie, które pozwalają na bezprzewodowe połączenie telewizora z urządzeniem mobilny, ale żadne z tych rozwiązań nie jest tak szybkie i niezawodne, jak połączenie przewodowe.

Samsung zamierza niedługo zaprezentować technologie, która ma rozwiązać te problemy.

Samsung Tap View to najnowsze rozwiązanie, które 5 grudnia 2019 roku zostało złożone w EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Całość została zakwalifikowana jako aplikacja klasy 9 z następującym opisem:

Opis znaku towarowego Samsung Tap View: Telewizory; Smartfony; Tablety; Komputery, smartwatch i smartglasses; Inteligentne zegarki; monitory telewizyjne; monitory wideo; oprogramowanie z możliwością wyświetlania ekranu urządzenia przenośnego na monitorze telewizyjnym przez stuknięcie; oprogramowanie umożliwiające odzwierciedlenie ekranu urządzenia przenośnego na ekran telewizora.

Jak widać z powyższego opisu kategorii urządzeń, na które oddziałuje Tap View rozwiązanie to ma pozwolić w łatwy sposób przesłać ekran z urządzenia mobilnego na telewizor. Co ciekawe wydaje się, że możliwe będzie wyświetlanie obrazu z więcej, niż jednego urządzenia mobilnego w tym samym czasie.

W tym momencie możemy zacząć zastanawiać się po co Samsungowi nowe rozwiązanie do przesyłania obrazu z urządzeń mobilnych, skoro na rynku istnieją już takie rozwiązania, jak AllShare Cast oraz SmartThings. Obie aplikacje posiadają wbudowany komponent Screen Mirroring. Cechą która łączy te funkcje jest konieczność posiadania stabilnego połączenia z siecią Wi-Fi.

Wszystko wskazuje na to, że nowe rozwiązanie korzystać będzie z Wi-Fi Direct w połączeniu z łącznością NFC (Near Field Communication). Moduł NFC wbudowany w oba urządzenia służył będzie do szybkiego zestawienia bezpośredniego połączenia między źródłem sygnału, a jego odbiorcą (telewizorem). Rozwiązanie to wyklucza konieczność korzystania z sieci Wi-Fi, co znacząco ułatwi wykorzystanie Tap View w nieznanych miejscach takich, jak powierzchnie konferencyjne.

Wiele wskazuje na to, że nową technologię zobaczymy na targach CES 2020 w przyszłym roku. Samsung zaprezentuje w Las Vegas najnowsze modele swoich telewizorów przeznaczone na 2019 rok, które posiadały będą wsparcie dla Tap View.

