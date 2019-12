Samsung Vtech Touch pozwala kontrolować urządzenie bez dotyku

Samsung pracuje nad technologią , która pozwoli na interakcje z urządzeniem bez bezpośredniego dotyku.

Producenci sprzętu technologicznego mają to do siebie, że czasami lubią eksperymentować. Większość dzisiejszego sprzętu wymaga fizycznego dotknięcia, aby móc wejść z nim w interakcję. W samochodach od lat pojawiają się systemy infortainment z coraz to większą dokładnością, funkcjonalnością, a także sterowaniem głosem/dotykiem. Firmy technologiczne takie, jak Google, Microsoft i Apple rozwijają także asystentów głosowych z AI. Samsung z kolei pracuje nad systemem, który pozwoli na interakcję z urządzeniem bez fizycznego dotyku.

Źródło: samsung.com

Firma zaprezentowała nowe rozwiązania Vtouch. To technologia, która pozwoli użytkownikom kontrolować urządzenie i zarządzać nim bez fizycznego dotyku. Vtouch wykorzystuje zaawansowane technologie komputerowe, jak deep-learning, uczenie maszynowe i śledzenie oczu, dzięki czemu urządzenie będzie w stanie dowiedzieć się, w które miejsce ekranu patrzymy i reagować na polecenia wydawane przez człowieka.

Samsung nie zaprezentował jeszcze w pełni działającego prototypu, ale już odwołuje się do szerokiego grona produktów, w których można wykorzystać Vtouch. Producent mówi o samochodach, smart home i innych.

Nawigacja bezdotykowa sama w sobie nie jest nowa. Po raz pierwszy widzieliśmy ją w Kinect - dodatku do konsoli Xbox 360. Z czasem na rynku pojawiło się także PlayStation Move. Producenci samochodów tacy, jak Audi i Mercedes również zaimplementowali już nawigację za pomocą gestów w swoich flagowych modelach.

Nawigacja bezdotykowa zaintrygowała również samo Google, które wprowadziło system Motion Sense w swoich najnowszych Pixel'ach 4. Rozwiązanie oparte na radarach umożliwia stopniową integrację użytkownika z urządzeniem bez fizycznego dotyku.

Samsung Vtech Touch jest częścią C-Lab Inside czyli wewnętrznego systemu startupów rozwijanych przez pracowników Samsunga.

Rozwiązanie Vtech Touch zostanie zaprezentowane na targach Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas. Nie wiemy, czy Samsung zdecyduje się je zaimplementować w przyszłych produktach.

Źródło: news.samsung.com, ubergizmo.com