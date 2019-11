Samsung W20 - debiutuje kolejny składany smartfon z Korei

Samsung zaprezentował kolejnego składanego smartfona z 7,3 calowym elastycznym ekranem, modemem 5G oraz procesorem Snapdragon 855 Plus.

Samsung W20 jest niczym innym, jak specjalną wersją Galaxy Fold, który został zaprezentowany na początku tego roku i wprowadzony do sprzedaży we wrześniu po wielu opóźnieniach i wpadkach jakościowych.

Źródło: 91mobiles.com

Po całym zamieszaniu z przeciekami i plotkami zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Samsung zaprezentował swój drugi składany telefon pod nazwą Samsung W20. model ten przeznaczony jest na rynek Chiński i w rzeczywistości jest to nieco zmodyfikowany Galaxy Fold, który został pokazany kilka miesięcy wcześniej.

Samsung W20 względem Galaxy Fold posiada zawiasy o zmienionej konstrukcji, które maja wyeliminować większość bolączek poprzednika. Telefon może pochwalić się również małym ekranem zewnętrznym, łącznością 5G, potrójną kamerą główną i łącznie sześcioma obiektywami rozmieszczonymi w różnych miejscach.

Podobnie, jak Galaxy Fold, W20 posiada flagowy procesor, którym tym razem jest Snapdragon 855 Plus, baterię z obsługą szybkiego ładowania oraz oprogramowanie dostosowane do składanego wyświetlacza.

Samsung W20 pracuje pod kontrolą Androida 9.0 z One UI 1.0 na pokładzie. Słuchawka posiada 7,3 calowy składany wyświetlacz o rozdzielczości 1536 x 2152 pikseli z obsługą HDR10+. Drugi ekran umieszczony na zewnętrznej stronie obudowy posiada przekątną 4,6 cala i legitymuje się rozdzielczością 720 x 1680 pikseli (HD+). Niewielki panel otaczają gigantyczne ramki.

Za wydajność odpowiada chip Qualcomm Snapdragon 855 Plus z obsługą sieci 5G. Nie zabrakło również 12 GB pamięci operacyjnej i 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Ostatnie dwa elementy są identyczne, jak w Galaxy Fold.

Na obudowie umieszczono łącznie sześć obiektywów. Główny z nich posiada 12 MP i funkcję Dual Pixel. Do pomocy posiada 16 MP aparat ultraszerokokątny oraz 12 MP teleobiektyw. To zestaw znany z Samsungów Galaxy S10. W środku znajdują się dwie matryce o rozdzielczości 10 MP oraz 8 MP. Na fronice nad dodatkowym wyświetlaczem umieszczono także 10 MP aparat do selfie i wideorozmów.

Samsung W20 posiada baterię o pojemności 4235 mAh z nazbyt szybkim, jak na dzisiejsze standardy 15 W ładowaniem przewodowym. Nie zabrakło ładowania bezprzewodowego i czytnika linii papilarnych umieszczonego z boku.

Składany smartfon dostarczany będzie z dodatkowym pakietem usług Care+. Obejmuje on eksluzywną infolinię VIP dla wsparcia technicznego (przez pierwsze 18 miesięcy) oraz naprawy priorytetowe (przez pierwszy rok). Care+ to także 50 procentowe zniżki na wymianę baterii i wyświetlaczy.

