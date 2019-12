Samsung Zero Bezel TV - telewizor bez ramek pojawi się na CES 2020

Samsung ma zamiar zaprezentować prawdziwie bezramkowy telewizor. Czego można się po nim spodziewać?

Samsung znany jest z produkcji telewizorów. Wśród modeli szczególnie wyróżniają się te najdroższe. Na targach Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas Koreańczycy mają zamiar zaprezentować kolejny model, który może podnieść poprzeczkę. Według doniesień oczekuje się, że Samsung do Stanów Zjednoczonych przywiezie pierwszy na świecie telewizor nie posiadający ramek okalających ekran.

Raporty z rodzimej Korei Południowej sugerują, że nowy model telewizora klasy premium otrzymał już zielone światło od Kim'a Hyun-Seok - szefa działu elektroniki użytkowej Samsunga oraz innych czołowych menadżerów. Oznacza to, że konstrukcja jest już na tyle dopracowana, że masowa produkcja rozpocznie się jeszcze w 2020 roku. Przecieki informują, że pierwsze telewizory tego typu mogą zjechać z taśmy produkcyjnej już w lutym 2020 roku.

Samsung Zero Bezel TV jak na telewizor klasy premium przystało dostępny będzie jedynie w dużych rozmiarach od 65 cali wzwyż. Może to wskazywać na segment, w który celuje Samsung, ale także na problemy przy produkcji tego typu telewizorów z użyciem mniejszych matryc. Możliwe jest także, że proces produkcji jest na tyle drogi, że Samsungowi nie opłaca się produkcji Zero Bezel TV z małymi ekranami.

W raporcie pojawiła się informacja, że na rynku są już telewizory bez ramek. To prawda, ale w rzeczywistości modele te nadal posiadają niewielkie ramki okalające ekran. Samsung ma zaprezentować telewizor, który nie będzie posiadał nawet najmniejszej ramki. Mówi się o tym, że Zero Bezel TV posiadał będzie wyświetlacz zespawany bezpośrednio z korpusem telewizora od spodu.

Zastosowanie takie procesu produkcji z pewnością utrudni ewentualne naprawy i może budzić obawy. Deweloper, który ściśle współpracuje z firmą Samsung poinformował, że Koreańskiemu producentowi faktycznie udało wyprodukować się telewizor, który nie posiada nawet najmniejszych ramek wokół ekranu.

Samsung zgłosił również dwa miesiące temu wniosek na znak towarowy Zero Bezel, co potwierdza zbliżającą się premierę. Targi Consumer Electronics Show 2020 to idealne miejsce na prezentację nowego telewizora Samsung Zero Bezel TV.

