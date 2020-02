Samsung aktualizuje aplikację Samsung Health - ważne nowości dla kobiet

Po Samsung Members czas na Samsung Health. Wśród nowości tryb ciemny oraz śledzenie cyklu menstruacyjnego.

Po aktualizacjach najważniejszych smartfonów do Androida 10 wraz z One UI 2.0 Samsung zabrał się za aktualizacje własnych aplikacji, które w ostatnim czasie zostały nieco zaniedbane. Ostatnio pisaliśmy o pojawieniu się nowej wersji Samsung Members z obsługą trybu ciemnego, a teraz Koreańczycy wprowadzili aktualizacje dla aplikacji Samsung Health.

Źródło: samsung.com

Najnowsza wersja Samsung Health 6.9.0.055 wprowadza jedną ważną nowość dla kobiet. Chodzi o nową kategorię w obrębie aplikacji o nazwie Zdrowie kobiet, która umożliwia śledzenie cyklu miesiączkowego.

To istotna aplikacja, ponieważ większość aplikacji innych firm przeznaczonych do śledzenia cykli menstruacyjnych jest słabo wykonana lub posiada groźne luki w zabezpieczeniach.

Po aktualizacji Samsung Health do wersji 6.9.0.055 w programie pojawił się dedykowany kalendarz cyklu menstruacyjnego.

Oficjalna lista zmian wyjaśnia także, że aplikacja stała się kompatybilna z motywem ciemnym systemu operacyjnego Android, ale tak naprawdę funkcja ta dostępna jest już od ponad tygodnia. Samsung nie chwaląc się udostępnił aktualizację Samsung Health z obsługą trybu ciemnego już kilka dni temu.

Firma dodaje także, że wprowadzone zostały różnego rodzaju poprawki oraz ulepszenia, ale nie wiadomo dokładne co to za zmiany oraz czego dotyczą.

Aplikacje Samsung Health można zaktualizować we własnym zakresie. Na smartfonach wyprodukowanych przez Samsunga najłatwiej udać się do sklepu Galaxy Store, przeciągnąć palcem o lewej do prawej strony ekranu oraz wybrać opcję Aktualizacje. W przypadku smartfonów innych producentów należy posłużyć się aplikacją Sklep Play. W tym przypadku po odpaleniu również należy przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony ekranu i wybrać Moje gry i aplikacje. Zakładka automatycznie przeniesie nas do aktualizacji i sprawdzi ich dostępność.

Aplikacja Samsung Health w najbliższym czasie doczeka się kolejnych aktualizacji, które zaoferują możliwość przeprowadzania treningów na telewizorach Samsunga.

Źródło: sammobile.com