Samsung aktualizuje flagowce S8, S9, S10

Samsung jeszcze do niedawna słyną z powolnego aktualizowania swoich urządzeń. Na szczęście obecnie polityka aktualizacji jest jedna z lepszych w świecie Androida.

Samsung od dawna walczy z wizerunkiem producenta, który oferuje smartfony z przeładowanymi i powolnymi nakładkami, co jest zasługą dawnego Touch Wiz'a oraz brakiem aktualizacji. Koreański producent od kilku lat wprowadził szereg zmian, aby sytuacja ta uległa zmianie. Najpierw zaprezentowano nakładkę Samsung Experience, która została znacząco odchudzona. Wraz z premierą Galaxy S8 w 2017 roku wprowadzono nowy wygląd urządzeń, ale także kolejne usprawnienia w systemie. Galaxy S9 nie przyniósł żadnych rewolucyjnych zmian, ale Samsung niespodziewanie zapowiedział One UI. Nowa nakładka to wynik wielu starań Samsunga, aby stworzyć szybki, czytelny, funkcjonalny i przejrzysty interfejs dla swoich smartfonów z dużymi ekranami Infinity. Nowa nakłada zastępuje Samsung Experience, który obecny jest na rynku od kilku lat, a wywodzi się jeszcze z owianego złą sławą Touch Wiz'a. Główną nowością One UI jest przeprojektowanie interfejsu oraz wszystkich aplikacji systemowych w taki sposób, aby można było je wygodnie obsługiwać jedną ręką. W tym celu przesuniętą opcje wyboru na dół ekranu, abyśmy nie musieli trudzić się z kliknięciem ikony w trudno dostępnym miejscu.

Samsung One UI oparty jest na Androidzie w wersji 9.0 Pie i dostępny jako aktualizacja dla flagowych modeli z serii Galaxy S (od modelu S8) oraz Note (od modelu Note 8). Cieszy fakt, że Samsung zdecydował się udostępnić nową nakładkę dla swoich flagowych urządzeń z 2017 roku. W przypadku urządzeń z systemem Android nie możemy liczyć na tak długie wsparcie, jak u Apple. Z drugiej strony taki stan rzeczy nie powinien jednak dziwić, ponieważ flagowce Samsunga znacznie zdrożały. Galaxy S8 w momencie premiery kosztował 3499 zł, a Note 8 aż 4299 zł.

Polityka aktualizacji

Na pochwały zasługuje również nowa polityka aktualizacji, jaką wprowadził Samsung. Udostępniono stronę, na której znajdziemy wszystkie informacje odnośnie poziomu zabezpieczeń i poprawek, wprowadzonych na konkretne urządzenia (w języku angielskim).

Dodatkowo Samsung informuje, z jaką częstotliwością zamierza udostępniać co miesięczne poprawki zabezpieczeń.

Modele, które otrzymują aktualizację co miesiąc to:

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S7 Active (niedostępny w Polsce)

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy S8 Active (niedostępny w Polsce)

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note 8

Galaxy Note 9

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A8 (2018)

Jak widać na liście smartfonów objętych co miesięcznymi poprawkami zabezpieczeń znajduje się Galaxy S7 - flagowy model z 2016 roku, który pomimo iż nie zostanie zaktualizowany do One UI nadal dostaje ważne poprawki bezpieczeństwa.

Co kwartał aktualizacje zabezpieczeń dostają tańsze urządzenia takie jak np. Galaxy A5 (2016), Galaxy A6/A6+, Galaxy J7, czy popularny swego czasu w Polsce budżetowy Galaxy J5 (2017).

Aktualizacje Galaxy S8/Galaxy Note 8

Smartfony z serii Galaxy S8 oraz Galaxy Note 8 to flagowe urządzenia Samsunga na rok 2017. Galaxy S8 zadebiutował z Androidem 7.0 Nougat a Galaxy Note 8 z Androidem 7.1 Nougat. Wszystkie urządzenia na początku 2018 roku dostały aktualizację do Androida 8.0 Oreo, a na początku lutego 2019 roku do Androida 9.0 wraz z nową nakładką One UI. Jest to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla tych urządzeń. Należy jednak pochwalić firmę Samsung za co miesięczne udostępnianie poprawek zabezpieczeń i prowadzenie ewidencji zmian. Jako użytkownik Galaxy S8 od półtora roku co miesiąc dostaję aktualizacje zawierającą najnowsze poprawki zabezpieczeń. Nie jest to niestety standardem w świecie Androida. Dla porównania najnowszy Xiaomi Redmi Note 7, którego premiera odbyła się w lutym 2019 roku posiada poprawki zabezpieczeń z 5 stycznia 2019 roku. Samsungowi w dostarczaniu nowego oprogramowania nie przeszkadza nawet brak zastosowania Project Treble w smartfonach Galaxy S8 i Note 8.

Przykładową listę aktualizacji znajdziesz tutaj

Aktualizacje Galaxy S9/S9+

Galaxy S9 i S9+ to ex flagowce koreańskiego producenta. Pomimo, że na rynku jest już Galaxy S10 Samsung nie zapomina o użytkowników poprzednich modeli. Aktualizacja z marca 2019 roku dla Galaxy S9 i S9+ wprowadza funkcje przedniego aparatu znane z Galaxy S10.

Aktualizacje Galaxy S10e/S10/S10+

Rodzina Galaxy S10 to najnowsze modele w ofercie Samsunga. Zostały zaprezentowane w lutym 2019 roku. W tym przypadku możemy się spodziewać długiego wsparcia producenta oraz wielu aktualizacji. Najnowsza z nich została udostępniona 30 marca i zawiera poprawki zabezpieczeń z 1 marca 2019 roku oraz poprawia działanie aplikacji Aparat i ulepsza działanie funkcji Wireless PowerShare (bezprzewodowego ładowania zwrotnego).

Jak sprawdzić, czy posiadam najnowszą wersję oprogramowania

Aby sprawdzić, czy korzystasz z najnowszej obecnie dostępnej wersji oprogramowania przejdź do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj. Telefon sprawdzi, czy jest dostępna aktualizacja i poinformuje Cię o tym.

Jak sprawdzić historię aktualizacji

Aby sprawdzić, kiedy została zainstalowana ostatnia aktualizacja i jakie nowości wprowadza przejdź do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania > Ostatnia aktualizacja. Zobaczysz wersję oprogramowania, rozmiar aktualizacji, poziom poprawki zabezpieczeń i najważniejsze zmiany. Aby sprawdzić więcej informacji i zobaczyć wszystkie wersje oprogramowania jakie są dostępne na twojego Samsunga kliknij link Dowiedz się więcej po adresem. Zostaniesz przekierowany do strony WWW, gdzie umieszczone są informację o wszystkich aktualizacjach oprogramowania dla Twojego egzemplarza w Twoim regionie. Jeżeli posiadasz telefon od operatora zobaczysz tylko te wersje oprogramowania, które możesz zainstalować.