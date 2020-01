Samsung angażuje się w proces certyfikacji telewizorów 8K

Koreańczycy już myślą o przyszłości i aktywnie biorą udział w procesie certyfikacji telewizorów o rozdzielczości 8K.

Samsung Electronics nowy rok zaczął poważną awarią w jednej z fabryk produkujących pamięci oraz ogłoszeniem nowej współpracy z 8K Association (8KA). Głównym celem tej współpracy jest utworzenie nowego programu certyfikacji dla telewizorów posiadających matryce o rozdzielczości 8K i oznaczenie ich w taki sposób, aby klienci w szybki sposób mogli odróżnić telewizory 8K od telewizorów 4K i Full HD.

Źródło: samsung.com

Oczywiście w zamian za udział w 8K Association telewizory Samsung QLED 8K jako jeden z pierwszych na rynku będą mogły poszczycić się logo certyfikatu 8KA na obudowie. Program nie ogranicza się jednak jedynie do telewizorów od Samsunga. Inne firmy po spełnieniu formalnych wymogów również mogą umieszczać certyfikat 8KA na swoich telewizorach.

Aby telewizor mógł poszczycić się certyfikatem 8KA nie wystarczy, aby posiadał matrycę o rozdzielczości 8K. Istnieje kilka dodatkowych kryteriów, o których spełnienie muszą zadbać producenci telewizorów. Telewizory posiadające certyfikat 8KA muszą posiadać matrycę o rozdzielczości 7680 na 4320 pikseli z jasnością maksymalną nie mniejszą, niż 600 nitów. Dodatkowymi wymaganiami jest obsługa HEVC i obecność co najmniej jednego złącza HDMI w standardzie 2.1.

Samsung dołącza do 8K Association na moment przed rozpoczęciem targów CES 2020, co nie jest przypadkiem. Plotki sugerują, że Koreańczycy mogą zaprezentować swoje pierwsze modele telewizorów z certyfikatem 8KA właśnie na targach Consumer Electronics Show 2020 w Las Vegas. Jeden z telewizorów posiadających certyfikat 8KA może charakteryzować się brakiem ramek okalających ekran. Telewizor ma otrzymać nazwę handlową Samsung Zero Bezel TV.

Inną nowością, która może pojawić się na targach CES 2020 już za kilka dni i jest związania z certyfikatem 8KA jest nowa technologia upscalingu materiałów w rozdzielczości 4K do rozdzielczości 8K z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Źródło: sammobile.com