Samsung aż czterokrotnie zwiększy produkcję Galaxy Z Flip i Galaxy Fold

Jak widać składane smartfony sprzedają się nad wyraz dobrze.

Samsung wziął przykład z Apple i sam wykreował sobie niszę produktów, które zapewniają mu stały przychód. W chwili obecnej koreański gigant jest czołowym producentem składanych smartfonów, które mimo, iż do najtańszych nie należą, a na dodatek w dalszym ciągu nie są zbytnio dopracowane to sprzedają się zgodnie z planem.

Koreańczycy zdecydowali się nawet na budowę specjalnej fabryki składanych urządzeń w Gumi w Korei Południowej, której praca była wstrzymana w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem przez jednego z pracowników.

Najnowsze wieści donoszą, że Samsung ciężko pracuje na tym, aby ekrany wytwarzane przez Samsung Display specjalnie dla składanych smartfonów były bardziej dopracowane. Obecnie to właśnie ten element jest piętą achillesową składanych smartfonów z elastycznymi ekranami.

W chwili obecnej Samsung Display produkuje około 260 tysięcy sztuk elastycznych wyświetlaczy miesięcznie. Liczba ta ma się zwiększać wraz z wzrostem popytu. Okazuje się bowiem, że Samsung pomimo sporej wpadki jakościowej przy okazji wprowadzania na rynek Galaxy Fold potrafi zarabiać na składanych smartfonach. Ich proces projektowania i produkcji jest znacznie bardziej zaawansowany, co jest odzwierciedlone w cenie końcowej urządzenia, ale obecna sprzedaż zapewnia produkcji składanych smartfonów rentowność.

Do maja miesięczna produkcja składanych smartfonów ma wzrosnąć nawet do 600 tysięcy egzemplarzy. Taki wzrost produkcji mamy zawdzięczać najnowszemu modeli Galaxy Z Flip, który jest znacznie tańszy od Galaxy Fold. Dodatkowo najnowsze szacunki mówią, że pod koniec 2020 roku Samsung będzie w stanie wyprodukować milion egzemplarzy w ciągu miesiąca. Oznacza to aż czterokrotny wzrost w stosunku do stanu obecnego.

Oczekuje się, że w połowie tego roku Samsung zaprezentuje Galaxy Fold drugiej generacji z zupełnie nowym, elastycznym ekranem. Samsung pokłada w tym urządzeniu ogromne nadzieje.

