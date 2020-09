Samsung będzie produkować procesory Qualcomm Snapdragon 875

Koreańska spółka Samsung Semiconductor Company złożyła lepszą ofertę od Tajwańskiego TSMC. Samsung stanie się głównym producentem flagowego Snapdragona 875. Premiera procesora już w grudniu tego roku.

Qualcomm po premierze Snapdragona 865+ przygotowuje się już do prezentacji zupełnie nowego procesora. Snapdragon 875 będzie chipem, który znajdziemy w przeważającej większości przyszłorocznych, flagowych smartfonów z Androidem.

Procesor Snapdragon Źródło: pcworld.com

Według raportów z Korei Południowej Samsungowi udało złożyć się lepszą ofertę od TSMC. Tym samym Koreańczycy mogą stać się głównym producentem topowego procesora na 2021 rok.

Samsung Semiconductor Company to oddział Samsung Electronics. Jest to także największy producent półprzewodników w ciągu ostatnich 20 lat. Najnowszy kontrakt z pewnością pozwoli umocnić tą pozycję. Umowa obejmuje wyłączoną produkcję procesorów Snapdragon 875. kontrakt może opiewać na kwotę od 850 milionów do miliarda dolarów.

Premiera procesora Qualcomm Snapdragon 875 odbędzie się w grudniu 2020 roku. Pierwsze smartfony z nowym układem powinny zostać zaprezentowane już w styczniu. Xiaomi potwierdziło, że następny, flagowy model Mi zadebiutuje z procesorem Snapdragon 875 w marcu 2020 roku.

Źródło: gsmarena.com