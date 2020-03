Samsung certyfikuje różne modele Galaxy A71 z 5G

Modele Samsunga Galaxy A71 z 5G otrzymały właśnie certyfikaty Bluetooth. Czego możemy spodziewać się po nadchodzących wariantach?

Sztandarowe modele Samsungów z rodziny Galaxy A na 2020 rok zostały zaprezentowane jeszcze w grudniu 2019 roku. Mowa oczywiście o Galaxy A51 i Galaxy A71, które trafiły niedawno do naszej redakcji na testy. Od czasu prezentacji zastanawialiśmy się, kiedy na rynek trafi Galaxy A71 z wbudowanym modemem sieci 5G.

Źródło: samsung.com

Najnowsze informacje wskazują, że premiera Samsunga Galaxy A71 z 5G zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie otrzymało już bowiem certyfikat Bluetooth, który jest niezbędny do oficjalnej prezentacji. Kilka miesięcy temu Samsung Galaxy A71 z 5G po raz pierwszy pojawił się w chińskich mediach. Od tego czasu dowiedzieliśmy się, że droższy wariant Galaxy A71 z modemem 5G sprzedawany będzie głównie w Stanach Zjednoczonych oraz na kilku rynkach międzynarodowych.

Najnowsze certyfikaty wskazują, że urządzenie pojawi się także w Korei Południowej.

Międzynarodowe, chińskie oraz koreańskie modele Galaxy A71 z 5G otrzymały następujące numery modeli: SM-A716B, SM-A7160 i SM-A716S. Każdy z wymienionych modeli poprawnie przeszedł proces certyfikacyjny i uzyskał certyfikat Bluetooth. Niestety same certyfikaty niewiele mówią na temat urządzeń. Wiadomo jedynie, że wszystkie trzy modele obsługiwać będą łączność za pomocą Bluetooth 5.0.

Wcześniejsze informacje sugerują, że modele Galaxy A71 z 5G zamiast procesora Qualcomm Snapdragon 730 wykorzystają autorski układ Exynos 980. Urządzenie z tym procesorem trafiło już nawet do baz danych popularnych testów syntetycznych. Jeżeli plotki te się potwierdza to Galaxy A71 z 5G będzie pierwszym smartfonem wykorzystującym układ Exynos 980. Jest to procesor wyprodukowany w nietypowym 8 nm procesie technologicznym. Charakteryzuje się on obecnością ośmiu rdzeni. Dwa wydajniejsze rdzenie posiadają taktowanie na poziomie 2,2 GHz, a sześć bardziej oszczędnych rdzeni taktowanych jest z częstotliwością 1,8 GHz.

Exynos 980 w chwili obecnej jest najwydajniejszym układem Samsunga przeznaczonym do średniaków. Procesor ten jedynie niewiele ustępuje flagowym chipom z Galaxy S i Galaxy Note.

Źródło: sammobile.com