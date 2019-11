Samsung chce znacznie zwiększyć sprzedaż składanych smarfonów

To właśnie cel południowokoreańskiego producenta na rok 2020. W jaki sposób ma zamiar tego dokonać?

Koh Dong-jin Koh, jeden z szefów Samsunga, powiedział w wywiadzie, że chcą zapewnić użytkownikom więcej składanych smartfonów w przyszłym roku. Celem dla firmy jest sprzedaż 5-6 milionów urządzeń tego typu na całym świecie. Nie zdradził jednak żadnych konkretnych terminów, w których można by oczekiwać kolejnych modeli lub choćby ich oficjalnej prezentacji, twierdząc tylko, że na to przyjdzie jeszcze czas. A my z niedawnego wycieku wiemy, że szykowany jest model W20 (nie jest to jeszcze oficjalna nazwa), a od dawna krążą plotki i przecieki o Galaxy Fold 2. Na tym prawdopodobnie koreański producent nie poprzestanie.

Tu warto przypomnieć od razu, że na tym polu Samsung może oczekiwać konkurencji ze strony innych producentów - jak Xiaomi, Huawei czy Motorola. Pozostaje tylko pytanie, czy składane smartfony będą na tyle ciekawymi rozwiązaniami, że użytkownicy naprawdę będą ich potrzebować? Biorąc pod uwagę, że składak sporo kosztuje (Fold to ponad 7 tysięcy złotych), muszą mieć w sobie coś, co naprawdę zachwyci użytkowników.