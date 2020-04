Samsung chwali się możliwościami 108 MP aparatu ISOCELL Bright HM1

Najnowszy materiał wideo przedstawia kluczowe cechy matrycy o rozdzielczości 108 MP.

Samsung znany jest z produkcji matryc do urządzeń mobilnych, które są chętnie wykorzystywane również przez innych producentów takich, jak Xiaomi. W zeszłym roku Koreańczycy intensywnie pracowali nad najnowszymi czujnikami o zwiększonej rozdzielczości. Na początku na rynku pojawiła się matryca ISOCELL 1/1,7 cala o rozdzielczości 64 MP, która była przedsmakiem 108 MP czujnika ISOCELL Bright HM1 zaprezentowanego w drugiej połowie 2019 roku.

Koreańczycy postanowili zaprezentować kluczowe cechy swojego flagowego czujnika do urządzeń mobilnych. Specjalnie z tej okazji stworzono nowy materiał promocyjny.

Matryca ISOCELL Bright HM1 to jasny przetwornik o rozmiarze 1/1,33 cala i rozdzielczości 108 megapikseli. Samsung twierdzi, że przetwornik może rejestrować obraz o jakości, którą do tej pory znaliśmy głównie z drogich lustrzanek. Aby zredukować szumy Samsung wykorzystał autorską technologię ISOCELL Plus, która izoluje ma za zadanie zmniejszać refleksy optyczne.

Na wideo poruszono także kwestię rozwiązania Nonacell, które pozwala na połączenie dziewięciu sąsiadujących ze sobą pikseli o wielkości 0,8 μm w jeden duży piksel o rozmiarze 2,4 μm. Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo obniżyć poziom szumów i zwiększyć jasność fotografii. Dzięki Nonacell sensor ISOCELL Bright HM1 potrafi wykonywać ujęcia nocne w wysokiej jakości bez zbędnych szumów. Nonacell pozwala na wykonywanie 12 MP fotografii z 3 krotnym, bezstratnym zoomem.

Inne funkcje czujnika ISOCELL Bright HM1 to technologia Smart-ISO, HDR w czasie rzeczywistym, EIS z wbudowanym żyroskopem, autofokus Super-PD oraz możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 8K przy zachowaniu 24 klatek na sekundę. W chwili obecnej matryca ISOCELL Bright HM1 wykorzystywana jest między innymi w najdroższym, flagowym Samsungu Galaxy S20 Ultra.

Samsung pochwalił się już, że do końca roku zaprezentuje 150 MP matrycę do urządzeń mobilnych. W planach jest także 600 MP aparat o rozdzielczości wyższej od ludzkiego oka.

