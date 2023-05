Samsung chyba zapomniał, że powinien coś zmienić. Galaxy Tab S9 Ultra rozczarowuje na pierwszych renderach

W tym roku Samsung odpuścił sobie zbyt wielkie zmiany jeśli chodzi o wygląd swojego flagowego tabletu.

Od lat Samsung jest jedyny producentem, który nadal dumnie niesie chorągiew tabletów z Androidem. Podczas gdy ten segment jest niesamowicie popularny wśród fanów Apple, Android zdecydowanie przegrał tę rywalizację. Jednakże odżyła ona trochę od czasu początku pandemii COVID-19, kiedy to tablety - nawet te z Androidem - stały się popularniejsze dzięki swojej wielozadaniowości i możliwościom multimedialnym.

Samsung wykorzystał ten moment i zaczął jeszcze bardziej skupiać się na swoich flagowych tabletach z serii Galaxy Tab S. Wprowadził między innymi serie Tab S Ultra, która ma rywalizować z iPadem Pro oraz proponuje bezkompromisowy tablet z najmocniejszymi podzespołami.

Po pierwszych renderach podstawowej wersji Galaxy Tab S9, przyszedł czas na wyjście na światło dzienne przedstawień najwyższej wersji tabletu - S9 Ultra. Dzięki zaufanemu analitykowi specjalizującemu się w pozyskiwaniu renderów OnLeaks we współpracy z MySmartPrice dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał kolejny flagowy tablet Samsunga. Wielu zaskoczeń nie będzie, gdyż jest on do złudzenia podobny do poprzedniego modelu.

Fot. OnLeaks / MySmartPrice Fot. OnLeaks / MySmartPrice Fot. OnLeaks / MySmartPrice

Na pierwszy rzut oka jedyną zmianą będzie kształt i umiejscowienie podwójnych aparatów z tyłu urządzenia. W S8 Ultra były one wkomponowane w czarny pasek z tyłu tabletu. Z kolei S9 Ultra, jako że designem ma nawiązywać do całej serii nowych urządzeń Samsunga, będzie raczej miał dwa oddzielnie osadzone obiektywy aparatów, nawiązujące m.in. do serii Galaxy S23.

Jednakże poza tym cały tablet ma raczej wyglądać tak samo. Jeśli chodzi o porty, możemy zobaczyć USB-C na dolnej krawędzi, wraz z dwoma głośnikami. Jest też przycisk zasilania i regulacja głośności na prawym brzegu oraz złącze pogo pin na lewym brzegu. Tablet będzie miał wymiary 326,4 x 208,6 x 5,5 mm, co czyni go identycznym jak Tab S8 Ultra.

Plotki wskazują na procesor Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy, baterię o pojemności 10 880 mAh oraz 14,6-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2 960 x 1 848 pikseli. Osoby poszukujące bezkompromisowego tabletu z systemem Android powinny zwrócić uwagę na ten model.