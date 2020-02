Samsung dodaje więcej opcji powiększania ekranu w One UI 2.1

Autorska nakładka firmy Samsung, czyli One UI 2.1, jest obecna w najnowszych telefonach producenta. Dodano właśnie do niej dwie kolejne możliwości wykonania przybliżenia ekranu.

Samsung Galaxy S20 oraz Galaxy Z Flip używają systemu Android 10 z nakładką One UI 2.1. Jest ona oczywiście rozwinięciem poprzedniej, czyli One UI 2.0, jednak nie są to jakieś znaczące zmiany - ulepszono parę funkcji. Jedną z nich jest Screen Zoom, czyli przybliżanie ekranu. Nakładka w wersji 2.0 umożliwia je trójstopniowo, a zaktualizowana 2.1 - w pięciu stopniach. Dzięki temu producent chce ułatwić użytkownikom czytanie tekstu oraz oglądanie wybranych elementów ekranu. Nie jest to zmiana rozmiaru zastosowanych na danej stronie czcionek, a ich przybliżenie wraz w wygładzeniem, aby tekst był jak najbardziej czytelny i przejrzysty. Dokonuje tego poprzez odpowiednie dopasowanie DPI.

Źródło: SamMobile

Funkcja ta powinna pojawić się również w starszych telefonach, dla których planowana jest aktualizacja nakładki One UI. osoby, które nie mogą doczekać się nakładki lub chcą testować nowe funkcje przed innymi, mogą przystąpić do programu beta testów. W tym celu należy pobrać aplikację Samsung Members (jest dostępna zarówno w Galaxy Store, jak i Google Play), a po zalogowaniu przesłać swoje zgłoszenie za pomocą funkcji Zarejestruj się do programu One UI Beta - znajduje się w sekcji Ogłoszenia.

