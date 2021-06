Samsung dostarczy otwarte rozwiązania RAN i 5G

Firma Samsung została wybrana na dostawcę rozwiązań vRAN i 5G przez Vodafone. Jest to pierwsza umowa producenta smartfonów na dostawę zestawów sieciowych 5G z dużym europejskim operatorem komórkowym.

Samsung podaje, że firma została wybrana na dostawcę otwartych rozwiązań RAN, 4G i 5G dla Vodafone do wirtualnego wdrożenia RAN (vRAN) w Wielkiej Brytanii. Jest to pierwszy raz, kiedy Samsung dostarcza swoje zestawy sieciowe do Vodafone, a także pierwsza szansa dla dużego europejskiego operatora komórkowego na sprzęt 5G. Samsung będzie wyłącznym dostawcą rozwiązań vRAN.

Rozwiązanie vRAN od Samsunga jest oparte na oprogramowaniu i działa na komercyjnych serwerach, które oferują funkcje i wydajność takie sam, jak w przypadku tradycyjnego sprzętu. Rozwiązanie to jest natywne dla chmury i ma architekturę opartą na kontenerach, które będą oferować elastyczne wdrażanie i efektywne zarządzanie siecią dla operatorów telekomunikacyjnych.

Według Samsunga, architektura vRAN posiada również możliwości automatyzacji, co upraszcza zarządzanie siecią end-to-end. Pozwoli to operatorom szybko sprostać wymaganiom nowych i istniejących usług przy minimalnym wpływie na ich wdrożenie.

Biznes sieciowy Samsunga w ostatnich latach wkracza na główne rynki. W marcu firma ogłosiła, że będzie dostarczać swoje zestawy 5G do NTT Docomo, największego operatora komórkowego w Japonii. We wrześniu ubiegłego roku Samsung poinformował, że dostarczy sprzęt sieciowy o wartości 6,6 miliarda dolarów amerykańskiemu operatorowi Verizon.