Samsung dowodzi, że Chromebooki mają szansę na drugą młodość

Samsung może się pochwalić imponującym wzrostem sprzedaży swoich chromebooków aż o 179,2%.

Chociaż Samsung nie jest pierwszym producentem OEM, który przychodzi na myśl, gdy mówimy o Chromebookach, firma wysłała znaczną liczbę tych laptopów na cały świat. Może być to nowością dla wielu ludzi, ale Samsung oferuje szeroką gamę niedrogich laptopów opartych na ChromeOS od Google.

Przyszły model firmy może nawet zawierać kartę graficzną Nvidia GeForce RTX. Nowe badanie przeprowadzone przez International Data Corp (dzięki uprzejmości http://) mówi nam, że Samsung zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem udziału w rynku Chromebooków.

Zobacz również:

W drugim kwartale 2021 roku Samsung dostarczył około 900 000 Chromebooków, co stanowi wzrost o 179,2% w stosunku do danych z zeszłego roku. Firma ma w tym kwartale około 7% udziału na całym rynku. Dla porównania, w zeszłym roku udział ten wynosił 4,9%. Jednak Samsung nadal nie może równać się z innym producentami, takimi jak HP, Lenovo, Acer i Dell, których udział odpowiednio wynosi 35%, 21%, 15,3% i 14,5%.

Ponad 12 milionów Chromebooków zostało dostarczonych na całym świecie w drugim kwartale 2021 roku. Odkąd instytucje edukacyjne zostały zmuszone do podjęcia prowadzenia nauki online w zeszłym roku, sprzedaż Chromebooków diametralnie wzrosła do momentu, w którym niektóre modele były na wyczerpaniu zapasów. Jest to doskonały czas dla Samsunga, aby ustanowić swoją obecność w lukratywnym rynku, choć firma wciąż ma dużo pracy do zrobienia, zanim będzie mogła równać się ze swoimi konkurentami.