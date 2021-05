Samsung goni Apple. W drodze Galaxy Book z własnym CPU

Samsung pozazdrościł Apple i ogłosił współpracę z AMD. W drodze nowy procesor Exynos, który nietypowo trafi do laptopa. Co wiemy o nadchodzącym urządzeniu?

Samsung na początku roku pochwalił się nawiązaniem współpracy z firmą AMD. Jej owocem ma być nowy procesor Samsung Exynos ze zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon. Początkowo myśleliśmy, że rozwiązanie to trafi do flagowych smartfonów, ale przeznaczenie chipu może być zupełnie odmienne.

Samsung Galaxy Book S

Najnowsze informacje wskazują, że Samsung pozazdrościł firmie Apple własnego procesora do komputerów przenośnych. Koreańczycy są w trakcie opracowywania własnego układ ARM dla komputerów przenośnych.

Układ o nazwie roboczej Exynos 2200 otrzyma zintegrowany układ graficzny opracowany przez AMD i zostanie wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym.

Exynos 2200 ma być odpowiedzią dla procesorów Apple M1 oraz Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Mówi się, że Exynos 2200 podobnie jak Snapdragon 888 5G trafi do smartfonów, tabletów i laptopów. Oznacza to, że układ może być mniej wydajny od Apple M1. Możliwe, że Exynos 2200 trafi do Chromebooków produkowanych przez Samsunga. Wtedy wykorzystamy możliwość procesora do uruchamiania aplikacji z Androida.

Pierwszym smartfonem z procesorem Exynos 2200 będzie zapewne składany Galaxy Z Fold 3, którego premiera spodziewana jest 19 sierpnia 2021 roku.

Nadchodzący układ trafi prawdopodobnie również do laptopów Galaxy Book, ale informacja ta jest niepotwierdzona. Nowy Galaxy Book z układem Exynos 2200 pracować będzie pod kontrolą Windowsa 10 i będzie bezpośrednią odpowiedzią na MacBooka Air z układem Apple M1.

Źródło: androidcentral.com