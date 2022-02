Samsung i Lacoste współpracują nad nowymi etui do Galaxy S22 i S21 FE

Koreański gigant technologiczny łączy siły z francuską marką modową. Czy nowy produkt tej kolaboracji okaże się hitem sprzedażowym?

Fot. Samsung France

Samsung ustanowił liczne kolaboracje modowe dla niektórych z jego poprzednich flagowych telefonów, w tym na przykład Galaxy Z Thom Browne Editions i Galaxy Watch 4 Maison Kitsune Edition. Firma jest gotowa ogłosić kolejną kolaborację w oczekiwaniu na serię Galaxy S22, ale zamiast specjalnego urządzenia, tym razem patrzymy na ochronne etui zaprojektowanych przez francuską firmę mody Lacoste.

Samsung ogłosił, że nowe etui będą dostępne dla całej serii Galaxy S22, a także Galaxy S21 FE. Co mylące, w tym konkretnym przypadku, firma odnosi się do S21 FE jako części flagowej linii na 2022 rok, mimo że nie jest to właściwy flagowiec.

Projekty obudów Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra zostały ujawnione przez Samsunga w oficjalnym wpisie na blogu. Rendery nie wyglądają zbyt oficjalnie - zwłaszcza w okolicach modułów aparatów - ale rzeczywiście, są oficjalnym odwzorowaniem finalnego produktu. Model Ultra ma logo Lacoste na całym obwodzie, natomiast S22 i S22+ mają odpowiednio czarne i zielone wykończenie.

Galaxy S21 FE Lacoste Case nie został jeszcze ujawniony, ale wszystkie powinny trafić na rynek przed końcem lutego. Samsung nie potwierdził dokładnej daty premiery lub szczegóły cenowe.