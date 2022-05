Samsung idzie o krok dalej z Galaxy Z Fold. Rozsuwane ekrany już niedługo

Samsung od lat wiedzie prym w kategorii smartfonów z elastycznym ekranem. Czy nowy prototyp zwiastuje nowatorską koncepcję rozsuwanych telefonów?

Od kilku lat Samsung bezustannie stara się wprowadzić na rynek nowe pomysły na telefony zmieniające wielkość i kształt ekranu. W 2019 roku zaprezentowany został przełomowy Samsung Galaxy Fold, a w 2020 roku światło dzienne ujrzał Samsung Galaxy Z Flip. Od tego czasu co roku firma ulepsza swoje projekty składanych telefonów, wprowadzając coraz lepsze i bardziej wytrzymałe ekrany, a także ulepszając pozostałe elementy konstrukcji. Nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold 4 ma być kolejnym krokiem na drodze do udoskonalenia tego pomysłu.

Fot. Youtube.com / Samsung Display

Jednakże koreańska firma nie poprzestaje na smartfonach ze składanym ekranem. W nowym filmie, zaprezentowanym na kanale Youtube Samsung Display, pojawił się prototyp dwóch rozsuwanych ekranów. Pierwszy z nich to rozsuwany pionowo ekran, który funkcjonalnością ma nawiązywać do Samsunga Galaxy Z Flip 4. Ma on umożliwić stworzenie małego, łatwo mieszczącego się do kieszeni smartfona, który po rozłożeniu będzie dorównywał wielkością współczesnym flagowcom. Prezentacja tego ekranu rozpoczyna się w 0:21 sekundzie filmu.

Zobacz również:

Fot. Youtube.com / Samsung Display

Drugim zaprezentowanym prototypem jest rozsuwany poziomo ekran Samsung Flex. Tutaj pomysł na rozsuwanie wyświetlacza nawiązuje do tego z Galaxy Z Fold. Ma to byc telefon o rozmiarach dzisiejszych flagowców, który po rozłożeniu będzie wielkości tabletu. Ma to dać o wiele więcej możliwości zarówno pracy, jak i zabawy na większym ekranie. Ten ekran jest zaprezentowany w 0:28 sekundzie powyższego klipu.

Nie mamy jeszcze niestety informacji na temat dostępności telefonów Samsunga z rozsuwanymi ekranami. Można się jednak spodziewać, że pojawią się one na rynku już niedługo, gdyż prace na podobnymi rozwiązaniami prowadzi już między innymi Motorola i OPPO.