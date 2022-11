Samsung idzie po złoto! Mecz o króla aktualizacji do Androida 14 to tylko formalność

Samsung zamierza podnieść poprzeczkę i wydać nową wersję systemu jeszcze szybciej, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich flagowców.

Samsung od dłuższego czasu pokazuje, że jest królem aktualizacji systemowych. Wygląda jednak na to, że południowokoreański producent smartfonów nie ma zamiaru spoczywać na laurach. Firma niedawno wyraziła chęć wprowadzenia przyszłorocznych aktualizacji Androida 14 jeszcze szybciej, niż było to w przypadku Androida 13, wraz z jej wysoce konfigurowalnym One UI 5.

Samsung pokonał Google w zakresie wprowadzenia obsługi emoji Unicode 15, a ostatnio pojawił się na budżetowym Galaxy A52, zaledwie kilka dni po tym, jak flagowa seria Galaxy S22 otrzymała tę aktualizację. Firma informuje, że większość pozostałych urządzeń, jak Galaxy A32 i Tab S7, powinna zostać zaktualizowana do końca roku.

Samsung twierdzi, że planuje prześcignąć samego siebie i dostarczać aktualizacje Androida 14 jeszcze szybciej w 2023 roku. Nie dostajemy dużo konkretów na temat tego, jak zamierza to zrobić, ale jest mowa o współpracy z Google i opiniami użytkowników, aby spełnić swoją obietnicę dotyczącą One UI 6. Firma chwali się również, jak szybko jej zespół zdołał wprowadzić publiczną wersję One UI 5 zaraz po wydaniu Androida 13 - znacznie szybciej niż inni producenci, a nawet ona sama na przestrzeni ostatnich lat.