Samsung inwestuje gigantyczną sumę w nową fabrykę wyświetlaczy

Najnowszy zakład zostanie zbudowany w Indiach i zajmował się będzie produkcją wyświetlaczy do smartfonów.

Samsung w dalszym ciągu inwestuje. Koreańczycy wydali właśnie blisko 500 milionów dolarów na nową fabrykę. Zakład produkcyjny zostanie zlokalizowany w Indiach, na przedmieściach New Delhi i zajmie się w głównej mierze wyspecjalizowaną produkcją wyświetlaczy dedykowanych do urządzeń mobilnych.

Źródło: samsung.com

Firma ujawniła właśnie swoje plany poprzez zgłoszenie planu inwestycji do lokalnego organu regulacyjnego na początku tego roku kalendarzowego.

Południowokoreański gigant zdradził, że głównym celem zakładu będzie produkcja niewielkich wyświetlaczy do smartfonów. Samsung poinformował także, ze mniejsze linie produkcyjne zajmą się wytwarzaniem innego rodzaju urządzeń elektronicznych. Obecnie nie wiemy, czy Samsung produkował będzie w New Delhi ekrany do swoich urządzeń, czy będzie je również sprzedawał swoim partnerom handlowym.

Samsung potwierdził, że na nowy zakład produkcyjny przeznaczono część terenu istniejącej już fabryki w Noida.

W 2018 roku Samsung otworzył nową fabrykę w Noida, a dziś twierdzi, że jest to największy na świecie mobilny zakład produkcyjny. Firma poinformowała, że na fabrykę przeznaczono około 700 milionów dolarów.

Nowo budowana fabryka ma pomóc Samsungowi poradzić sobie ze zwiększoną podażą na wyświetlacze. Południowokoreański gigant chce utrzymać zwiększoną możliwość produkcji komponentów do smartfonów w Indiach, aby uzyskać dostęp do korzyści podatkowych, jakie oferowane są w New Delhi.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zamierza odgryźć się Xiaomi. W chwili obecnej to Chińczycy są liderem na Indyjskim rynku.

Samsung jest obecnie drugim co do wielkości graczem na rynku smartfonów w Indiach, które są drugim co do wielkości rynkiem zbytu z prawie 500 milionami aktywnych użytkowników smartfonów. W ostatnich miesiącach Samsung stracił udziały na rzecz Chińskiej konkurencji z Xiaomi i Realme na czele.

Źródło: techcrunch.com