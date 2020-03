Samsung inwestuje w linię produkcyjną 5 nm układów scalonych

Koreańczycy pokładają duże nadzieje w produkcji układów w 5 nm.

Samsung od wielu lat produkuje autorskie procesory Exynos, które z powodzeniem stosowane są w tabletach i smartfonach koreańskiego producenta. Niektóre modele są również sprzedawane na licencji innym, mniejszym przedsiębiorstwom. Samsung jako gigant rynkowy zainteresował się właśnie możliwością produkcji układów scalonych w 5 nm procesie technologicznym.

Źródło: samsung.com

Zaledwie rok po opracowaniu technologii produkcji chipów w 5 nm Samsung rozpoczyna budowę własnej linii produkcyjnej EUV (Extreme Ultraviolet). Za pomocą najnowszego nabytku Samsung ma zamiar pokonać swojego największego rywala w tej materii - TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), aby stać się liderem w branży produkcji półprzewodników do 2030 roku. Trzeba przyznać, że obecnie plan realizowany jest bez jakichkolwiek opóźnień i komplikacji.

Samsung złożył już zamówienia na sprzęt, który jest niezbędny do produkcji półprzewodników w 5 nm procesie technologicznym. Linia produkcyjna zostanie zlokalizowana w zakładzie V1, który wchodzi w skład gigantycznego kompleksu Samsunga w Hwaesong. Budowa nowej lini produkcyjne trwa zazwyczaj od dwóch do trzech miesięcy. Tyle czasu potrzeba, aby zainstalować i skonfigurować całą niezbędną do produkcji infrastrukturę. Nie należy zapominać również o szkoleniach personelu. W realistycznym scenariuszu produkcja układów w 5 nm procesie technologicznym w zakładach Samsunga rozpocznie się w czerwcu 2020 roku. Oznacza to, że TSMC wyprzedzi Samsunga o dwa miesiące. Firma informuje, że rozpocznie produkcję w 5 nm już w kwietniu 2020 roku.

Obie firmy po zbudowaniu linii produkcyjnej będą musiały poświęcić kilka miesięcy na okres testów oraz stabilizację produkcji. Pierwsze układy wyprodukowane na nowej linii produkcyjnej poddawane będą różnego rodzaju testom wytrzymałościowym.

Analitycy twierdzą, że finalnie Samsung rozpocznie produkcję z wykorzystaniem całego potencjału linii produkcyjnej około pół roku po TSMC.

Chipy wyprodukowane w 5 nm będą o 25 procent mniejsze o 7 nm odpowiedników.

Źródło: sammobile.com