Samsung jak Apple - Galaxy S21 bez ładowarki i słuchawek w zestawie!

Koreańczycy śmieli się z zestawu sprzedażowego iPhone'a 12. Szybko zmienili zdanie. Galaxy S21 również sprzedawany będzie bez ładowarki i słuchawek w zestawie.

Decyzja Apple o usunięciu ładowarki z zestawu sprzedażowego iPhone'a była bardzo kontrowersyjna. Gigant z Cupertino tłumaczył się ochroną środowiska, ale użytkownicy szybko orzekli, że chodzi o dodatkowy zysk ze sprzedaży akcesoriów do iPhone'a.

Zestaw sprzedażowy Samsunga Galaxy S20 Ultra

Z Apple śmiało się Xiaomi oraz Samsung. Producenci Ci informowali, że kupując flagowe smartfony z ich portfolio w zestawie znajdziemy szybką ładowarkę. Xiaomi dodatkowo dołącza etui na telefon.

Niestety księgowi Samsunga szybko przeliczyli zyski, a sam producent rakiem wycofuje się z październikowych zapowiedzi.

Okazuje się, że Samsung podąży ścieżką stworzoną przez Apple - Galaxy S21 sprzedawany będzie jedynie z przewodem USB Typu C -> USB Typu C.

To nie pierwszy raz, gdy Koreańczycy krytykują Apple, a później sami kopiują jego działania. Identycznie było w 2016 roku, kiedy to Apple zrezygnowało ze stosowania złącza słuchawkowego Jack. Po czterech latach na taki sam krok zdecydował się Samsung - Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20 to pierwsze flagowce bez złącza słuchawkowego.

Dokumenty certyfikacyjne odnoszące się do Samsungów Galaxy S21 potwierdzają, że nowe modele z serii SM-G99X dostarczane będą bez ładowarki oraz słuchawek. Dokument pochodzi z Brazylii, ale spodziewamy się, że dotyczy on zestawu sprzedażowego na całym świecie.

Możliwe, że w kilku krajach ze względu na lokalne rozporządzenia Samsung będzie musiał sprzedawać Galaxy S21 w zestawie z ładowarką. Z pewnością nie stanie się tak w Polsce.

Źródło: slashgear.com