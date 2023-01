Samsung - jak ty mi teraz zaimponowałeś! Ten sprzęt robi wrażenie

Podczas CES 2023 Samsung pokazał najnowsze linie telewizorów i projektorów. Czego możemy się spodziewać?

CES to jedne z największych i najważniejszych wydarzeń branżowych w roku. W trakcie kilku najbliższych dni będziemy świadkami prezentacji czołowych producentów elektroniki użytkowej. Samsung już podzielił się z nami swoimi nowościami. Czego możemy spodziewać się w tym roku po koreańskiej korporacji?

Neo QLED

Samsung zaprezentował m.in. nowe linie telewizorów. Mowa tutaj o Neo QLED 8K Excellence Line oraz 4K. Są to modele przeznaczone dla najbardziej wymagających widzów, którzy jakość stawiają na pierwszym miejscu. Skąd ta jakość się bierze? Przede wszystkim trzeba tutaj wspomnieć o Neuronowym Procesorze AI, który zwiększa możliwości oraz precyzję podświetlenia Quantum Mini Led. Do tego dochodzą także takie funkcje jak Real Depth Enhancer Pro, czyli wzmocnienie głębi obrazu oraz Shape Adaptive Light Control, która odpowiada za kontrolę nad podświetleniem kształtów. Samsung postanowił wprowadzić do nowych telewizorów Remastering HDR. W tym przypadku wykorzystywana jest technologia głębokiego uczenia oraz analizy do stosowania efektów HDR dla treści SDR w czasie rzeczywistym scena po scenie.

Nowe rozmiary telewizorów Micro LED i OLED

Seria telewizorów Micro LED będzie teraz dostępna w rozmiarach od 50 do 140 cali. Będziemy mogli wybrać zadowalającą nas przekątną ekranu z tego przedziału. Konkretnie mowa o ekranach 50, 63, 76, 89, 101, 114 i 140 cali.

Nowego rozmiaru doczeka się także linia OLED. Obok telewizorów 55 i 65-calowych w ofercie znajdzie się także model o przekątnej ekranu wynoszącej 75 cali.

Co więcej, nowe telewizory będą charakteryzować się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Jako pierwsze na rynku pojawia się także z certyfikatem AMD FreeSync Premium Pro, który zapewnia najlepsze wrażenia w grach.

Nowe projektory to coś, na co czekam z niecierpliwością

W 2021 roku miałem okazję testować projektor Samsung The Premiere. W tym roku w portfolio pojawiła się jego nowa wersja, czyli Samsung The Premiere 8K. Jest to projektor laserowy o krótkim rzucie, dzięki któremu uzyskamy obraz do 150 cali.

Nowości doczekał się także inny z projektorów, czyli The Freestyle. Ten mobilny sprzęt podbił serca użytkowników, w tym moje, swoimi możliwościami i kompaktowymi rozmiarami. Teraz, dzięki funkcji Smart EDGE Blending będziemy mogli łączyć ze sobą obraz z dwóch urządzeń w proporcjach 21:9 bez konieczności ręcznego ustawiania krawędzi. Technologia zrobi to za nas automatycznie.

Nowy wymiar dźwięku

To, co w urządzeniach Samsung wyjątkowo lubię to technologia Q-Symphony. Po podłączeniu soundbara do telewizora w odpowiedniej konfiguracji, głośniki telewizora nie są dezaktywowane. Spełniają one rolę głośników pomocniczych, które jeszcze bardziej pogłębiają wrażenia z odbioru treści. Nowa wersja Q-Symphony ma sprawić, że dźwięk będzie jeszcze lepszy dzięki wykorzystaniu procesora telewizora do analizy sygnału dźwiękowego.

W portfolio producenta znajdą się także nowe soundbary. Flagowy soundbar HW-Q990C z 11.1.4-kanałowym dźwiękiem obsługujący Dolby Atmos, a także ultracienki 3.1.2-kanałowy model HW-S800B z Dolby Atmos i mocnym basem.