Samsung jednak nie sprzedał miliona egzemplarzy Galaxy Fold

Wczoraj świat obiegła informacja, że składany smartfon sprzedał się w milionie egzemplarzy. Nie jest to jednak do końca prawda.

Wczoraj w sieci pojawiła się informacja na temat wyników sprzedażowych Samsunga Galaxy Fold. Koreańczycy pochwalili się, że sprzedali aż milion egzemplarzy swojego pierwszego składanego smartfona z elastycznym wyświetlaczem. Na specjalnej konferencji w Berlinie prezes Samsung Electronic Young Sohna miał ujawnić imponującą liczbę sprzedanych egzemplarzy mówiąc "Jest milion ludzi, którzy chcą używać tego produktu za 2000 dolarów." Szybko okazał się jednak, że stwierdzenie to nie było w 100 procentach prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Według najnowszych informacji przekazanych przez agencję prasową Yonhap, która powołuje się na rzecznika prasowego Samsunga, Galaxy Fold nie został jeszcze sprzedany w ilości jednego miliona egzemplarzy. W rzeczywistości okazało się, że Samsung jedynie planuje sprzedaż milion egzemplarzy swojego składanego smartfona do końca tego roku.

Stwierdzenie to jest bardzo ogólne. Dzięki niemu nadal nie wiemy dokładnie, ile egzemplarzy Samsunga Galaxy Fold faktycznie zostało sprzedanych. Do dnia dzisiejszego brakuje rzetelnych informacji na temat wyników sprzedażowych modelu Galaxy Fold i jego brata bliźniaka Galaxy W20 5G.

Po prezentacji wyników sprzedażowych, które okazały się nieprawdziwe byliśmy bardzo mocno zdziwieni, że Galaxy Fold sprzedał się w liczbie aż miliona egzemplarzy. Wystarczy jedynie przypomnieć, ze urządzenie zostało zaprezentowane podczas premiery smartfonów Galaxy S10 i trafiło pierwotnie trafiło do sprzedaży wiosną. niestety ze względu na niedoskonałą konstrukcje urządzenia psuły się po zaledwie kilku godzinach użytkowania. Samsungowi nie pozostało nic innego, jak wycofanie ich z rynku. Po wielu miesiącach poprawiona wersja Galaxy Fold trafiła na rynek we wrześniu 2019 roku. Smartfon wyceniono na 1980 dolarów. W Polsce urządzenie kosztuje równo 9000 zł.

Analitycy rynkowi donoszą, że Samsung będzie w stanie sprzedać od 400 do 500 tysięcy egzemplarzy Samsunga Galaxy Fold oraz Galaxy W20. To znacznie mniejsze liczby od tych przekazanych przez prezesa Samsung Electronics. Przewiduje się także, ze składane smartfony na dobre zawładną rynkiem w przyszłym roku. Samsung w 2020 roku ma dostarczyć na rynek nawet 6 milionów składanych urządzeń. Ma to być możliwe dzięki nowemu modelowi Galaxy Fold 2 z Ultra Thin Glass. Smartfon ten ma kosztować około 850 dolarów i być podobny do Moto RAZR.

