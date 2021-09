Samsung kasuje Galaxy S21 FE?

Czy Samsung ostatecznie decyduje się na porzucenie modelu Galaxy S21 Fan Edition?

Kolejne doniesienia wskazują na to, że Samsung jednak nie zamierza wypuścić na rynek przystępnej cenowo wersji swoich tegorocznych flagowców.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition najprawdopodobniej nie opuści sfery domysłów i przypuszczeń na temat tego, czym urządzenie mogłoby być. Pomimo prowadzonych prac nad smartfonem, Samsung zdecydował się na porzucenie projektu.

Już kilka dni temu informowaliśmy was o tym, że koreański producent zdecydował się odwołać kolejne tegoroczne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked. Miało ono odbyć się w październiku i wedle różnych przecieków to właśnie na nim producent miał zaprezentować Galaxy S21 FE. Na taką decyzję mogły wpłynąć świetne wyniki sprzedaży składanego Galaxy Z Flip3, które przewyższają przewidywania Samsunga. Kolejnym z powodów takiej decyzji mogą być problemy z półprzewodnikami, które od dłuższego czasu dotykają większość producentów elektroniki.

Teraz docierają do nas kolejne informacje, które wskazują na to, że los Galaxy S21 FE jest już przesądzony. Portal SamMobile ujawnia, że koreański producent zdecydował się zamknąć wszelkie strony wsparcia, które do tej pory powstały dla tego modelu. Takowe pojawiły się na już na oficjalnej stronie producenta, a także w dokumentacji Google. Ze stron Samsunga w Południowej Afryce, Hong Kongu, czy Singapurze zniknęły wszelkie wzmianki o tym urządzeniu. Obecnie wygląda to tak, jakby nigdy nie istniało.

Czy rezygnacja z premiery Galaxy S21 FE może oznaczać, że producent zdecyduje się przyspieszyć rynkowy debiut kolejnej odsłony swoich flagowców, czyli Galaxy S22? Wszelkie dotychczasowe przewidywania wskazują na początek 2022 roku, jako moment pojawienia się ich w ofercie Samsunga. Czy taka decyzja wpłynie jednak na to, że zadebiutują one jeszcze w tym roku? Pozostaje nam jedynie czekać na oficjalne informacje.

